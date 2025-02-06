https://ria.ru/20250206/baku-1997768276.html
Русский дом в Баку работает в обычном режиме
Русский дом в Баку работает в обычном режиме - РИА Новости, 06.02.2025
Русский дом в Баку работает в обычном режиме
Представительство Россотрудничества в Баку работает в обычном режиме на фоне сообщений местных СМИ о прекращении его деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:55:00+03:00
2025-02-06T12:55:00+03:00
2025-02-06T16:02:00+03:00
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БАКУ, 6 фев - РИА Новости. Представительство Россотрудничества в Баку работает в обычном режиме на фоне сообщений местных СМИ о прекращении его деятельности, сообщили РИА Новости в представительстве. Местное информационное агентство Репорт передавало в четверг, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. "В настоящее время Русский дом работает в нормальном режиме", - сказал собеседник агентства. Начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде ранее также сообщил, что Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.
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в мире, азербайджан, баку, сша, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), агентство по международному развитию сша
В мире, Азербайджан, Баку, США, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Агентство по международному развитию США
Русский дом в Баку работает в обычном режиме
Русский дом в Баку работает в обычном режиме после сообщений СМИ о закрытии