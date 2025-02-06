https://ria.ru/20250206/baku-1997768276.html

Русский дом в Баку работает в обычном режиме

Русский дом в Баку работает в обычном режиме - РИА Новости, 06.02.2025

Русский дом в Баку работает в обычном режиме

Представительство Россотрудничества в Баку работает в обычном режиме на фоне сообщений местных СМИ о прекращении его деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:55:00+03:00

2025-02-06T12:55:00+03:00

2025-02-06T16:02:00+03:00

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БАКУ, 6 фев - РИА Новости. Представительство Россотрудничества в Баку работает в обычном режиме на фоне сообщений местных СМИ о прекращении его деятельности, сообщили РИА Новости в представительстве. Местное информационное агентство Репорт передавало в четверг, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. "В настоящее время Русский дом работает в нормальном режиме", - сказал собеседник агентства. Начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде ранее также сообщил, что Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.

https://realty.ria.ru/20250206/primakov-1997764109.html

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в мире, азербайджан, баку, сша, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), агентство по международному развитию сша