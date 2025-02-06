https://ria.ru/20250206/aviakatastrofy-1997753870.html

В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф

В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф - РИА Новости, 06.02.2025

В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф

Саратовская IT-компания Digital Skripka разработала систему, которая способна с помощью искусственного интеллекта распознать объект на взлётной полосе и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:19:00+03:00

2025-02-06T15:19:00+03:00

2025-02-06T20:07:00+03:00

наука

технологии

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саратов

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Саратовская IT-компания Digital Skripka разработала систему, которая способна с помощью искусственного интеллекта распознать объект на взлётной полосе и предотвратить авиакатастрофу, сообщил РИА Новости начальник отдела искусственного интеллекта компании Сергей Борисовский. "Мы представили модель взлётной полосы, на которую направлена камера, и которая в прямом эфире выявляет разные нештатные ситуации", - сказал Борисовский на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS в "Крокус Экспо". Он уточнил, что разработанная компанией система на основе искусственного интеллекта может предупредить об образовании льда или разливе нефтепродуктов на взлётной полосе, заметить приближение птиц. "Помните, когда снегоуборочная машина врезалась в самолёт в Москве? Это бы мы точно предотвратили. Мы бы могли сообщить диспетчеру об этом заранее", - добавил Борисовский. По его словам, для обеспечения безопасности на территории аэропорта достаточно около десяти дронов, а также камер, количество которых зависит от размеров объекта. В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Двигаясь по взлетно-посадочной полосе, воздушное судно столкнулось со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека: президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

https://ria.ru/20240807/neyroset-1964541904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Система, которая помогает предотвратить катастрофу на взлетной полосе Систему, которая с помощью ИИ помогает предотвратить катастрофу на взлетной полосе, представили на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. "Мы представили модель взлётной полосы, на которую направлена камера, и которая в прямом эфире выявляет разные нештатные ситуации", - рассказали РИА Новости в саратовской IT-компании Digital Skripka. Система может предупреждать о том, что на полосе, например, образовался лед или появились птицы – в целом же таких сценариев "тысячи". В компании вспомнили о катастрофе в 2014, когда во "Внуково" при взлете разбился самолет, столкнувшись в ходе движения по ВПП со снегоуборочной машиной. Разработчики считают, что такое система "точно бы предотвратила". 2025-02-06T15:19 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, москва, кристоф де маржери, саратов