Рейтинг@Mail.ru
В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:19 06.02.2025 (обновлено: 20:07 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/aviakatastrofy-1997753870.html
В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф
В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф - РИА Новости, 06.02.2025
В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф
Саратовская IT-компания Digital Skripka разработала систему, которая способна с помощью искусственного интеллекта распознать объект на взлётной полосе и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:19:00+03:00
2025-02-06T20:07:00+03:00
наука
технологии
москва
кристоф де маржери
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997750015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_485f41c473fd844892903ec0437b1b3b.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Саратовская IT-компания Digital Skripka разработала систему, которая способна с помощью искусственного интеллекта распознать объект на взлётной полосе и предотвратить авиакатастрофу, сообщил РИА Новости начальник отдела искусственного интеллекта компании Сергей Борисовский. "Мы представили модель взлётной полосы, на которую направлена камера, и которая в прямом эфире выявляет разные нештатные ситуации", - сказал Борисовский на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS в "Крокус Экспо". Он уточнил, что разработанная компанией система на основе искусственного интеллекта может предупредить об образовании льда или разливе нефтепродуктов на взлётной полосе, заметить приближение птиц. "Помните, когда снегоуборочная машина врезалась в самолёт в Москве? Это бы мы точно предотвратили. Мы бы могли сообщить диспетчеру об этом заранее", - добавил Борисовский. По его словам, для обеспечения безопасности на территории аэропорта достаточно около десяти дронов, а также камер, количество которых зависит от размеров объекта. В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Двигаясь по взлетно-посадочной полосе, воздушное судно столкнулось со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека: президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.
https://ria.ru/20240807/neyroset-1964541904.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html
москва
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Система, которая помогает предотвратить катастрофу на взлетной полосе
Систему, которая с помощью ИИ помогает предотвратить катастрофу на взлетной полосе, представили на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. "Мы представили модель взлётной полосы, на которую направлена камера, и которая в прямом эфире выявляет разные нештатные ситуации", - рассказали РИА Новости в саратовской IT-компании Digital Skripka. Система может предупреждать о том, что на полосе, например, образовался лед или появились птицы – в целом же таких сценариев "тысячи". В компании вспомнили о катастрофе в 2014, когда во "Внуково" при взлете разбился самолет, столкнувшись в ходе движения по ВПП со снегоуборочной машиной. Разработчики считают, что такое система "точно бы предотвратила".
2025-02-06T15:19
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997750015_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a9c92b24d5f6ba86f8c297384d324f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, кристоф де маржери, саратов
Наука, Технологии, Москва, Кристоф де Маржери, Саратов
В России создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф

В Саратове создали систему на основе ИИ для предотвращения авиакатастроф на ВПП

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Саратовская IT-компания Digital Skripka разработала систему, которая способна с помощью искусственного интеллекта распознать объект на взлётной полосе и предотвратить авиакатастрофу, сообщил РИА Новости начальник отдела искусственного интеллекта компании Сергей Борисовский.
"Мы представили модель взлётной полосы, на которую направлена камера, и которая в прямом эфире выявляет разные нештатные ситуации", - сказал Борисовский на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS в "Крокус Экспо".
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Российские ученые испытали систему мониторинга облачности с помощью ИИ
7 августа 2024, 03:18
Он уточнил, что разработанная компанией система на основе искусственного интеллекта может предупредить об образовании льда или разливе нефтепродуктов на взлётной полосе, заметить приближение птиц.
"Помните, когда снегоуборочная машина врезалась в самолёт в Москве? Это бы мы точно предотвратили. Мы бы могли сообщить диспетчеру об этом заранее", - добавил Борисовский.
По его словам, для обеспечения безопасности на территории аэропорта достаточно около десяти дронов, а также камер, количество которых зависит от размеров объекта.
В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Двигаясь по взлетно-посадочной полосе, воздушное судно столкнулось со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека: президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Запад проигрывает битву за технологическое лидерство
22 мая 2024, 08:00
 
НаукаТехнологииМоскваКристоф де МаржериСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала