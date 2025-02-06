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Василий Анохин открыл в Смоленске первый в регионе фиджитал-центр
Василий Анохин открыл в Смоленске первый в регионе фиджитал-центр - РИА Новости, 06.02.2025
Василий Анохин открыл в Смоленске первый в регионе фиджитал-центр
Губернатор Смоленской области Василий Анохин открыл в четверг первый в регионе фиджитал-центр, оснащенный залами для компьютерных и консольных игр, устройствами РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин открыл в четверг первый в регионе фиджитал-центр, оснащенный залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута, сообщил глава региона в соцсетях. "Сейчас Россия – безусловный глобальный лидер в этом инновационном направлении спорта. Следуя этому национальному тренду, создаем условия, чтобы и в нашей области активно развивались современные гибридные спортивные дисциплины.... Ключевая задача нового объекта – способствовать гармоничному развитию личности как можно большего числа детей и молодых людей в области. Это достигается через объединение классического и виртуального спорта в единую и очень увлекательную активность", - написал Анохин. В торжественном запуске работы спорткомплекса также приняли участие президент Всероссийской Федерации Фиджитал спорта Никита Нагорный, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы "Время героев" Роман Гришин, руководитель Sitronics Group Сергей Ткаченко. Как отметил Анохин, все пространства в фиджитал-центре подключены к системе, которая позволяет посетителям объединяться в команды, организовывать мероприятия, получать задания, отслеживать свои достижения и прогресс в специальном рейтинге. Спортивный комплекс нового поколения создан в рамках федпроекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" госпрограммы РФ "Развитие физической культуры и спорта".
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Смоленская область, Технологии, Россия, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Никита Нагорный, Сергей Ткаченко
Василий Анохин открыл в Смоленске первый в регионе фиджитал-центр
Смоленский губернатор Василий Анохин открыл первый в регионе фиджитал-центр