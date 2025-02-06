https://ria.ru/20250206/amerikantsy-1997668320.html

Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии

Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии - РИА Новости, 06.02.2025

Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии

Большинство американских избирателей одобряют решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии, следует из опроса... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:30:00+03:00

2025-02-06T10:30:00+03:00

2025-02-06T10:30:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592930764_0:11:1080:618_1920x0_80_0_0_5200a962ee0f8bf79fcebf56ac19e6b7.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство американских избирателей одобряют решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Ранее Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону пересмотреть медицинские стандарты для трансгендерных военнослужащих и отменить положения, которые, по мнению администрации, противоречат боеготовности армии. По результатам опроса, 54% вероятных избирателей из США одобряют президентский указ, предписывающий отправить в увольнение служащих армии, идентифицирующих себя как трансгендеры. При этом 41% респондентов высказали противоположную точку зрения. Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 1325 потенциальных избирателей США 29-30 января и 2 февраля. Погрешность составляет около трех процентных пунктов. Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.

https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады