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Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии - РИА Новости, 06.02.2025
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10:30 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/amerikantsy-1997668320.html
Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии
Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии - РИА Новости, 06.02.2025
Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии
Большинство американских избирателей одобряют решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии, следует из опроса... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:30:00+03:00
2025-02-06T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство американских избирателей одобряют решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Ранее Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону пересмотреть медицинские стандарты для трансгендерных военнослужащих и отменить положения, которые, по мнению администрации, противоречат боеготовности армии. По результатам опроса, 54% вероятных избирателей из США одобряют президентский указ, предписывающий отправить в увольнение служащих армии, идентифицирующих себя как трансгендеры. При этом 41% респондентов высказали противоположную точку зрения. Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 1325 потенциальных избирателей США 29-30 января и 2 февраля. Погрешность составляет около трех процентных пунктов. Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
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4.7
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Большинство американцев одобрили запрет трансгендерам служить в армии

Rasmussen Reports: 54% американцев одобряют запрет трансгендерам служить в армии

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Военнослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство американских избирателей одобряют решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
Ранее Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону пересмотреть медицинские стандарты для трансгендерных военнослужащих и отменить положения, которые, по мнению администрации, противоречат боеготовности армии.
По результатам опроса, 54% вероятных избирателей из США одобряют президентский указ, предписывающий отправить в увольнение служащих армии, идентифицирующих себя как трансгендеры. При этом 41% респондентов высказали противоположную точку зрения.
Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 1325 потенциальных избирателей США 29-30 января и 2 февраля. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times
25 ноября 2024, 06:48
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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