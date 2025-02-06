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Жителям Крыма добавили выходные дни - РИА Новости, 06.02.2025
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10:33 06.02.2025 (обновлено: 11:27 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/aksenov-1997669312.html
Жителям Крыма добавили выходные дни
Жителям Крыма добавили выходные дни - РИА Новости, 06.02.2025
Жителям Крыма добавили выходные дни
В этом году жители Крыма будут дополнительно отдыхать на православные и мусульманские праздники, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:33:00+03:00
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общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В этом году жители Крыма будут дополнительно отдыхать на православные и мусульманские праздники, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. "В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни", — написал он.Нерабочими будут 31 марта — день Ораза-байрама, 21 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой, 6 июня, когда будет отмечаться Курбан-байрам, и 9 июня — в честь дня Святой Троицы. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Крыма.В этом году россияне будут отдыхать по два дня на День защитника Отечества и на Восьмое марта, по четыре дня — на Праздник Весны и Труда, День Победы и День России, три дня — на День народного единства. Кроме того, будет выходным 31 декабря.
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
Общество, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия
Жителям Крыма добавили выходные дни

Аксенов: в Крыму установили дополнительные праздничные выходные в 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В этом году жители Крыма будут дополнительно отдыхать на православные и мусульманские праздники, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни", — написал он.
Нерабочими будут 31 марта — день Ораза-байрама, 21 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой, 6 июня, когда будет отмечаться Курбан-байрам, и 9 июня — в честь дня Святой Троицы.
Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Крыма.
В этом году россияне будут отдыхать по два дня на День защитника Отечества и на Восьмое марта, по четыре дня — на Праздник Весны и Труда, День Победы и День России, три дня — на День народного единства. Кроме того, будет выходным 31 декабря.
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