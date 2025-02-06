https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997782653.html

Россия готова к поставкам электроэнергии в Абхазию, заявил Грабчак

Россия готова к поставкам электроэнергии в Абхазию, заявил Грабчак - РИА Новости, 06.02.2025

Россия готова к поставкам электроэнергии в Абхазию, заявил Грабчак

Россия завтра же готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с видным... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:57:00+03:00

2025-02-06T16:57:00+03:00

2025-02-06T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия завтра же готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой. В начале встречи Грабчак отметил важность визита Гунбы. По его словам, сейчас впервые с начала масштабного энергокризиса (с ноября 2024 года – ред.) появилась возможность обсуждения вопросов поставок электроэнергии. "Понимаем, что народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии, и готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, аспекты поставок электроэнергии, – заявил Грабчак. – И, я думаю, обязательно совместно найдем решение тех вопросов с дефицитом, которые сейчас возникают". Бадра Гунба в свою очередь поблагодарил российских коллег, откликнувшихся ранее на его просьбу об оказании поддержки в виде гуманитарного перетока электроэнергии, "который позволил облегчить ситуацию для граждан нашей страны". "Мы знаем, что эти объемы перетока, которые были предоставлены нашей стране, фактически находятся на исходе. Учитывая непростую ситуацию, я обращаюсь к вам, к нашим российским коллегам, поддержать дополнительным объемом перетока для обеспечения бесперебойной электроэнергией нашей страны", – заявил абхазский политик. В ответ Грабчак рассказал, что данный вопрос проработан с технической стороны и Россия готова возобновить поставки. "С завтрашнего дня мы готовы возобновить поставки в полном объеме, для того чтобы электроэнергией были обеспечены все граждане Абхазии без ограничений", - сказал Грабчак. Со своей стороны Гунба выразил надежду, что республика сможет реализовать без препятствий, без введения дополнительных ограничений поставку электроэнергии гражданам Абхазии. "Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены. И это позволит нам тот переток, о котором мы с вами сейчас договорились, возобновить и обеспечить жителей электроэнергией в полном объеме", - отметил Грабчак.

https://ria.ru/20241218/abhazija-1989863963.html

https://ria.ru/20241221/abkhaziya-1990631786.html

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абхазия, россия, евгений грабчак, в мире