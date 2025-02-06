https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997751141.html

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу - РИА Новости, 06.02.2025

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона, сообщил министр... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:14:00+03:00

2025-02-06T15:14:00+03:00

2025-02-06T16:20:00+03:00

абхазия

сухум

россия

роман старовойт

в мире

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Мы рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года, мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней республикой Абхазия", - сказал министр. "Мы давно добрые соседи, и вы знаете, что с 2014 года на территории Сочи, Адлера, всего кластера действует всесезонный круглогодичный большой курорт. Конечно, гости курорта часто посещают Абхазию на несколько дней. Жители всей России заинтересованы в отдыхе в гостеприимной Абхазии. Это всегда добрые встречи, это всегда ласковое солнце, теплое море. Поэтому наша совместная задача - сделать так, чтобы транспортное сообщение было очень удобным", - отметил Старовойт.Гунба со своей стороны отметил важность этого проекта для народа Абхазии."Для нас очень важно развитие инфраструктуры, которая будет направлена на улучшение взаимодействия между нашими странами. Сегодня у нас действует один контрольно-пропускной пункт на реке Псоу, который позволяет гражданам России, гражданам Абхазии передвигаться. Безусловно, открытие международного аэропорта города Сухума придаст особый импульс развитию этих взаимоотношений. Это улучшение экономического потенциала и возможностей республики. Мы очень давно ждали решения этого вопроса", - сказал он.Сухумский аэропорт имени В.Г.Ардзинбы расположен по адресу: Гулрыпшский район, п. Бабушара. С 1993 года он был закрыт для полетов.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997753094.html

https://ria.ru/20250206/spros-1997720759.html

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абхазия, сухум, россия, роман старовойт, в мире, министерство транспорта рф (минтранс россии)