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Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу - РИА Новости, 06.02.2025
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15:14 06.02.2025 (обновлено: 16:20 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997751141.html
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу - РИА Новости, 06.02.2025
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона, сообщил министр... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:14:00+03:00
2025-02-06T16:20:00+03:00
абхазия
сухум
россия
роман старовойт
в мире
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Мы рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года, мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней республикой Абхазия", - сказал министр. "Мы давно добрые соседи, и вы знаете, что с 2014 года на территории Сочи, Адлера, всего кластера действует всесезонный круглогодичный большой курорт. Конечно, гости курорта часто посещают Абхазию на несколько дней. Жители всей России заинтересованы в отдыхе в гостеприимной Абхазии. Это всегда добрые встречи, это всегда ласковое солнце, теплое море. Поэтому наша совместная задача - сделать так, чтобы транспортное сообщение было очень удобным", - отметил Старовойт.Гунба со своей стороны отметил важность этого проекта для народа Абхазии."Для нас очень важно развитие инфраструктуры, которая будет направлена на улучшение взаимодействия между нашими странами. Сегодня у нас действует один контрольно-пропускной пункт на реке Псоу, который позволяет гражданам России, гражданам Абхазии передвигаться. Безусловно, открытие международного аэропорта города Сухума придаст особый импульс развитию этих взаимоотношений. Это улучшение экономического потенциала и возможностей республики. Мы очень давно ждали решения этого вопроса", - сказал он.Сухумский аэропорт имени В.Г.Ардзинбы расположен по адресу: Гулрыпшский район, п. Бабушара. С 1993 года он был закрыт для полетов.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997753094.html
https://ria.ru/20250206/spros-1997720759.html
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абхазия, сухум, россия, роман старовойт, в мире, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Абхазия, Сухум, Россия, Роман Старовойт, В мире, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

Старовойт сообщил о тестовом полете в восстановленный аэропорт Сухума 7 февраля

© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский аэропорт
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
"Мы рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года, мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней республикой Абхазия", - сказал министр.
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"Мы давно добрые соседи, и вы знаете, что с 2014 года на территории Сочи, Адлера, всего кластера действует всесезонный круглогодичный большой курорт. Конечно, гости курорта часто посещают Абхазию на несколько дней. Жители всей России заинтересованы в отдыхе в гостеприимной Абхазии. Это всегда добрые встречи, это всегда ласковое солнце, теплое море. Поэтому наша совместная задача - сделать так, чтобы транспортное сообщение было очень удобным", - отметил Старовойт.
Гунба со своей стороны отметил важность этого проекта для народа Абхазии.
"Для нас очень важно развитие инфраструктуры, которая будет направлена на улучшение взаимодействия между нашими странами. Сегодня у нас действует один контрольно-пропускной пункт на реке Псоу, который позволяет гражданам России, гражданам Абхазии передвигаться. Безусловно, открытие международного аэропорта города Сухума придаст особый импульс развитию этих взаимоотношений. Это улучшение экономического потенциала и возможностей республики. Мы очень давно ждали решения этого вопроса", - сказал он.
Сухумский аэропорт имени В.Г.Ардзинбы расположен по адресу: Гулрыпшский район, п. Бабушара. С 1993 года он был закрыт для полетов.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
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АбхазияСухумРоссияРоман СтаровойтВ миреМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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