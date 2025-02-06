https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997737613.html

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки - РИА Новости, 06.02.2025

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с соглашениями стран и договоренностями,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:27:00+03:00

2025-02-06T14:27:00+03:00

2025-02-06T14:27:00+03:00

россия

абхазия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с соглашениями стран и договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с видным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба, сообщает Минфин РФ. "В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договоренностями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России А.Г.Силуанова с видными политическим деятелем Абхазии Б.З.Гунба, 6 февраля 2025 года в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250130/abdrazakov-1996390970.html

россия

абхазия

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россия, абхазия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, в мире