https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997737613.html
Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки
Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки - РИА Новости, 06.02.2025
Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки
Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с соглашениями стран и договоренностями,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:27:00+03:00
2025-02-06T14:27:00+03:00
2025-02-06T14:27:00+03:00
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министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с соглашениями стран и договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с видным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба, сообщает Минфин РФ. "В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договоренностями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России А.Г.Силуанова с видными политическим деятелем Абхазии Б.З.Гунба, 6 февраля 2025 года в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении.
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россия, абхазия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, в мире
Россия, Абхазия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, В мире
Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки
РФ направила средства финподдержки для социально-экономического развития Абхазии