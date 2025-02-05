https://ria.ru/20250205/zemletryasenie-1997426670.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 05.02.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе острова Халмахера в провинции Северное Молукку в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:15:00+03:00
2025-02-05T07:15:00+03:00
2025-02-05T07:16:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе острова Халмахера в провинции Северное Молукку в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. "Землетрясение произошло в 10.12 по западно-индонезийскому времени (6.12 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством. По данным сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данные о жертвах или ущербе, нагнетенном землетрясением, не приводятся.
https://ria.ru/20250205/kurily-1997418769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В районе острова Халмахера в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе острова Халмахера в провинции Северное Молукку в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.
"Землетрясение произошло в 10.12 по западно-индонезийскому времени (6.12 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством.
По данным сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.
Данные о жертвах или ущербе, нагнетенном землетрясением, не приводятся.