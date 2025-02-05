В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на дальнейшую помощь Украине.
"Зеленский поймет, что безопаснее иметь дело с Путиным, чем с Трампом", — написал один из комментаторов.
"Зеленский поймет, что безопаснее иметь дело с Путиным, чем с Трампом", — написал один из комментаторов.
"Украина быстро осознает, что было огромной ошибкой позволить госдепу США контролировать ее правительство после 2014 года", — отметил другой.
"А украинцы согласились с этим или их не спрашивали?" — поинтересовался третий.
"Это был их план с самого начала. Мы всегда были заинтересованы в Украине. У них огромные запасы", — поделился мнением еще один из пользователей.
"У США есть все необходимые редкоземельные металлы на их собственных землях. Они просто предпочитают вредить окружающей среде и добывать их в чужих странах", — заключили читатели.
Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
"А украинцы согласились с этим или их не спрашивали?" — поинтересовался третий.
"Это был их план с самого начала. Мы всегда были заинтересованы в Украине. У них огромные запасы", — поделился мнением еще один из пользователей.
"У США есть все необходимые редкоземельные металлы на их собственных землях. Они просто предпочитают вредить окружающей среде и добывать их в чужих странах", — заключили читатели.
Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
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