https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997548530.html

В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа

В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 05.02.2025

В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа

"Зеленский поймет, что безопаснее иметь дело с Путиным, чем с Трампом", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:22:00+03:00

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2025-02-05T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на дальнейшую помощь Украине."Зеленский поймет, что безопаснее иметь дело с Путиным, чем с Трампом", — написал один из комментаторов."Украина быстро осознает, что было огромной ошибкой позволить госдепу США контролировать ее правительство после 2014 года", — отметил другой."А украинцы согласились с этим или их не спрашивали?" — поинтересовался третий."Это был их план с самого начала. Мы всегда были заинтересованы в Украине. У них огромные запасы", — поделился мнением еще один из пользователей."У США есть все необходимые редкоземельные металлы на их собственных землях. Они просто предпочитают вредить окружающей среде и добывать их в чужих странах", — заключили читатели.Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, дональд трамп, сша, украина, киев