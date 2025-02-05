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В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997548530.html
В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа
В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа
"Зеленский поймет, что безопаснее иметь дело с Путиным, чем с Трампом", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:22:00+03:00
2025-02-05T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
сша
украина
киев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на дальнейшую помощь Украине."Зеленский поймет, что безопаснее иметь дело с Путиным, чем с Трампом", — написал один из комментаторов."Украина быстро осознает, что было огромной ошибкой позволить госдепу США контролировать ее правительство после 2014 года", — отметил другой."А украинцы согласились с этим или их не спрашивали?" — поинтересовался третий."Это был их план с самого начала. Мы всегда были заинтересованы в Украине. У них огромные запасы", — поделился мнением еще один из пользователей."У США есть все необходимые редкоземельные металлы на их собственных землях. Они просто предпочитают вредить окружающей среде и добывать их в чужих странах", — заключили читатели.Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997490348.html
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997464414.html
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в мире, дональд трамп, сша, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, США, Украина, Киев

В Британии раскрыли, какое прозрение ждет Зеленского из-за Трампа

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают план президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на дальнейшую помощь Украине.

"Зеленский поймет, что безопаснее иметь дело с Путиным, чем с Трампом", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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"Украина быстро осознает, что было огромной ошибкой позволить госдепу США контролировать ее правительство после 2014 года", — отметил другой.

"А украинцы согласились с этим или их не спрашивали?" — поинтересовался третий.

"Это был их план с самого начала. Мы всегда были заинтересованы в Украине. У них огромные запасы", — поделился мнением еще один из пользователей.

"У США есть все необходимые редкоземельные металлы на их собственных землях. Они просто предпочитают вредить окружающей среде и добывать их в чужих странах", — заключили читатели.

Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.

На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампСШАУкраинаКиев
 
 
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