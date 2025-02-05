https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997464414.html

Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине

Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине - РИА Новости, 05.02.2025

Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине

Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею – остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского –... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии и готовности отдать США ценные природные ресурсы истеричным криком о помощи киевскому режиму. Об этом он написал в Telegram-канале. "Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею – остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского – это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?" — говорится в публикации. Он добавил, что заявления Зеленского о готовности отдать США месторождения редкоземельных металлов или разместить на территории Украины иностранные контингенты и ядерное оружие говорят о его истерике. Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250205/bouz-1997431223.html

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в мире, владимир зеленский, украина, киев