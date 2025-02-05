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Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 05.02.2025 (обновлено: 13:16 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997464414.html
Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине
Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине - РИА Новости, 05.02.2025
Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине
Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею – остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского –... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:33:00+03:00
2025-02-05T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии и готовности отдать США ценные природные ресурсы истеричным криком о помощи киевскому режиму. Об этом он написал в Telegram-канале. "Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею – остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского – это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?" — говорится в публикации. Он добавил, что заявления Зеленского о готовности отдать США месторождения редкоземельных металлов или разместить на территории Украины иностранные контингенты и ядерное оружие говорят о его истерике. Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
https://ria.ru/20250205/bouz-1997431223.html
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997490348.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев
Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине

Украинский политолог Бондаренко назвал слова Зеленского криком о помощи режиму

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии и готовности отдать США ценные природные ресурсы истеричным криком о помощи киевскому режиму. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею – остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского – это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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08:29
Он добавил, что заявления Зеленского о готовности отдать США месторождения редкоземельных металлов или разместить на территории Украины иностранные контингенты и ядерное оружие говорят о его истерике.

Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.

На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиев
 
 
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