Заявления Зеленского вызвали неожиданную реакцию на Украине
Украинский политолог Бондаренко назвал слова Зеленского криком о помощи режиму
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии и готовности отдать США ценные природные ресурсы истеричным криком о помощи киевскому режиму. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею – остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского – это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?" — говорится в публикации.
"Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею – остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского – это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?" — говорится в публикации.
Он добавил, что заявления Зеленского о готовности отдать США месторождения редкоземельных металлов или разместить на территории Украины иностранные контингенты и ядерное оружие говорят о его истерике.
Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.