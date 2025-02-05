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Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий - РИА Новости, 05.02.2025
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07:54 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zelenskij-1997428127.html
Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий
Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий - РИА Новости, 05.02.2025
Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану переложил ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий на США. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:54:00+03:00
2025-02-05T07:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану переложил ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий на США. "Конечно, без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории... Я бы никогда не стал поднимать эту тему, но я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает, куда... Сотни миллиардов долларов - Украина столько никогда не получала", - заявил Зеленский. Также Зеленский заявил, что Украина получала от своих союзников фактически устаревшее вооружение. "Кстати, когда... мы получили оружие из ваших хранилищ... не всё это оружие было совсем уж новым. Мы вам благодарны за него, но многое из него пришлось ремонтировать... Мы благодарны за всё, мы будем вечно благодарны за это, но вы должны знать, что это оружие было сделано в 70-е и 80-е годы", - заявил Зеленский. По его словам, благодаря украинскому конфликту американские военно-промышленные компании получили "миллиардные доходы" и смогли создать новейшее вооружение. Кроме того, он подчеркнул, что за счет конфликта западные компании увеличили количество рабочих мест и подняли налоги. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий

Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану переложил ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий на США.
"Конечно, без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории... Я бы никогда не стал поднимать эту тему, но я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает, куда... Сотни миллиардов долларов - Украина столько никогда не получала", - заявил Зеленский.
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Также Зеленский заявил, что Украина получала от своих союзников фактически устаревшее вооружение.
"Кстати, когда... мы получили оружие из ваших хранилищ... не всё это оружие было совсем уж новым. Мы вам благодарны за него, но многое из него пришлось ремонтировать... Мы благодарны за всё, мы будем вечно благодарны за это, но вы должны знать, что это оружие было сделано в 70-е и 80-е годы", - заявил Зеленский.
По его словам, благодаря украинскому конфликту американские военно-промышленные компании получили "миллиардные доходы" и смогли создать новейшее вооружение. Кроме того, он подчеркнул, что за счет конфликта западные компании увеличили количество рабочих мест и подняли налоги.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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