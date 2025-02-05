https://ria.ru/20250205/zelenskij-1997428127.html

Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий

Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану переложил ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий на США. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:54:00+03:00

2025-02-05T07:54:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану переложил ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий на США. "Конечно, без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории... Я бы никогда не стал поднимать эту тему, но я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает, куда... Сотни миллиардов долларов - Украина столько никогда не получала", - заявил Зеленский. Также Зеленский заявил, что Украина получала от своих союзников фактически устаревшее вооружение. "Кстати, когда... мы получили оружие из ваших хранилищ... не всё это оружие было совсем уж новым. Мы вам благодарны за него, но многое из него пришлось ремонтировать... Мы благодарны за всё, мы будем вечно благодарны за это, но вы должны знать, что это оружие было сделано в 70-е и 80-е годы", - заявил Зеленский. По его словам, благодаря украинскому конфликту американские военно-промышленные компании получили "миллиардные доходы" и смогли создать новейшее вооружение. Кроме того, он подчеркнул, что за счет конфликта западные компании увеличили количество рабочих мест и подняли налоги. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975046049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире