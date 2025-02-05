https://ria.ru/20250205/zdanie-1997421783.html

В Красноярском крае потушили пожар в здании с 16 автомобилями

В Красноярском крае потушили пожар в здании с 16 автомобилями - РИА Новости, 05.02.2025

В Красноярском крае потушили пожар в здании с 16 автомобилями

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание с 16 автомобилями горело на 725 квадратных метрах в Красноярском крае, его потушили, сообщается в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:43:00+03:00

2025-02-05T05:43:00+03:00

2025-02-05T11:44:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание с 16 автомобилями горело на 725 квадратных метрах в Красноярском крае, его потушили, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Красноярском крае огнеборцы МЧС России потушили пожар в химчистке для автомобилей. В поселке городского типа Березовка загорелось одноэтажное здание с легковушками внутри. Сотрудники МЧС России эвакуировали две машины", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 725 квадратных метрах потушили 30 специалистов и девять единиц техники. Ведомство уточняет, что 14 машин сгорели.

https://ria.ru/20250107/omsk-1992774623.html

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)