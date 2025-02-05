https://ria.ru/20250205/zakharova-1997416673.html

Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме

Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме - РИА Новости, 05.02.2025

Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме

Мосгорсуд повторно отказал дочери покойного режиссёра театра "Ленком" Марка Захарова передать интеллектуальные права на четыре спектакля театра, признав их... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:00:00+03:00

2025-02-05T04:00:00+03:00

2025-02-05T04:00:00+03:00

культура

москва

александра захарова

марк захаров

ленком

московский городской суд

российское авторское общество

культура

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мосгорсуд повторно отказал дочери покойного режиссёра театра "Ленком" Марка Захарова передать интеллектуальные права на четыре спектакля театра, признав их постановку его работой, за которую он получал зарплату в рамках трудового договора, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Дочь известного режиссера актриса Александра Захарова после смерти отца обратилась в Тверской суд Москвы с иском к ГБУК (государственное бюджетное учреждение культуры) "Ленком". Предметом спора стали интеллектуальные права на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев", которые ставил ее отец режиссер-постановщик Марк Захаров. В своих исковых требованиях она указывала, что 13 марта 2020 получила свидетельство о праве на наследство своего отца. В него были включены "исключительное права на произведения". В "Ленкоме" пояснили, что постановка указанных в иске четырех спектаклей происходила в рабочем режиме, то есть в рамках трудовой функции Марка Захарова как режиссера. Захарова же посчитала, что театр использовал результаты интеллектуальной деятельности ее отца, которые, по ее мнению, принадлежат ей как наследнице. Однако данные о том, что Марк Захаров являлся "автором инсценировок" указанных спектаклей отсутствуют, об этом указывается в ответе ООО "Российское авторское общество" (РАО). В связи с этим суд отказал Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". Отказ подтвердила апелляционная инстанция Мосгорсуда. Тогда Захарова пошла дальше и обратилась во Второй кассационный суд, который принял ее сторону и отменил решения нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда. Тем не менее при повторном рассмотрении суды снова отказали в иске, сначала Тверской районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказали Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли.

https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, александра захарова, марк захаров, ленком, московский городской суд, российское авторское общество, культура