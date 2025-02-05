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Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме - РИА Новости, 05.02.2025
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Культура
 
04:00 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zakharova-1997416673.html
Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме
Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме - РИА Новости, 05.02.2025
Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме
Мосгорсуд повторно отказал дочери покойного режиссёра театра "Ленком" Марка Захарова передать интеллектуальные права на четыре спектакля театра, признав их... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:00:00+03:00
2025-02-05T04:00:00+03:00
культура
москва
александра захарова
марк захаров
ленком
московский городской суд
российское авторское общество
культура
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мосгорсуд повторно отказал дочери покойного режиссёра театра "Ленком" Марка Захарова передать интеллектуальные права на четыре спектакля театра, признав их постановку его работой, за которую он получал зарплату в рамках трудового договора, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Дочь известного режиссера актриса Александра Захарова после смерти отца обратилась в Тверской суд Москвы с иском к ГБУК (государственное бюджетное учреждение культуры) "Ленком". Предметом спора стали интеллектуальные права на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев", которые ставил ее отец режиссер-постановщик Марк Захаров. В своих исковых требованиях она указывала, что 13 марта 2020 получила свидетельство о праве на наследство своего отца. В него были включены "исключительное права на произведения". В "Ленкоме" пояснили, что постановка указанных в иске четырех спектаклей происходила в рабочем режиме, то есть в рамках трудовой функции Марка Захарова как режиссера. Захарова же посчитала, что театр использовал результаты интеллектуальной деятельности ее отца, которые, по ее мнению, принадлежат ей как наследнице. Однако данные о том, что Марк Захаров являлся "автором инсценировок" указанных спектаклей отсутствуют, об этом указывается в ответе ООО "Российское авторское общество" (РАО). В связи с этим суд отказал Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". Отказ подтвердила апелляционная инстанция Мосгорсуда. Тогда Захарова пошла дальше и обратилась во Второй кассационный суд, который принял ее сторону и отменил решения нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда. Тем не менее при повторном рассмотрении суды снова отказали в иске, сначала Тверской районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказали Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли.
https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html
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москва, александра захарова, марк захаров, ленком, московский городской суд, российское авторское общество, культура
Культура, Москва, Александра Захарова, Марк Захаров, Ленком, Московский городской суд, Российское авторское общество, Культура
Суд отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца в Ленкоме

Мосгорсуд повторно отказал дочери Захарова в передаче прав на спектакли ее отца

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мосгорсуд повторно отказал дочери покойного режиссёра театра "Ленком" Марка Захарова передать интеллектуальные права на четыре спектакля театра, признав их постановку его работой, за которую он получал зарплату в рамках трудового договора, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Дочь известного режиссера актриса Александра Захарова после смерти отца обратилась в Тверской суд Москвы с иском к ГБУК (государственное бюджетное учреждение культуры) "Ленком". Предметом спора стали интеллектуальные права на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев", которые ставил ее отец режиссер-постановщик Марк Захаров. В своих исковых требованиях она указывала, что 13 марта 2020 получила свидетельство о праве на наследство своего отца. В него были включены "исключительное права на произведения".
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В "Ленкоме" пояснили, что постановка указанных в иске четырех спектаклей происходила в рабочем режиме, то есть в рамках трудовой функции Марка Захарова как режиссера.
Захарова же посчитала, что театр использовал результаты интеллектуальной деятельности ее отца, которые, по ее мнению, принадлежат ей как наследнице.
Однако данные о том, что Марк Захаров являлся "автором инсценировок" указанных спектаклей отсутствуют, об этом указывается в ответе ООО "Российское авторское общество" (РАО). В связи с этим суд отказал Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". Отказ подтвердила апелляционная инстанция Мосгорсуда.
Тогда Захарова пошла дальше и обратилась во Второй кассационный суд, который принял ее сторону и отменил решения нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда.
Тем не менее при повторном рассмотрении суды снова отказали в иске, сначала Тверской районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказали Александре Захаровой в передаче интеллектуальных прав на спектакли.
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