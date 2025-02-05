Захарова указала на двойные стандарты Бербок
Захарова осудила Бербок за слова о переселении жителей Газы
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты главы МИД ФРГ Анналены Бербок, осуждающей предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Сектора Газа, но не упоминающей о призывах Владимира Зеленского русскоязычному населению Украины уехать в РФ.
В среду Бербок заявила, что идея выселения жителей Газы, озвученная Трампом, неприемлема и противоречит международному праву. Сам Трамп ранее выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
"А когда то же самое Бербок скажет применительно к Зеленскому, которому принадлежит фраза "чемодан, вокзал, Россия?" и который объявил "новые страдания" русскоязычного населения государственной политикой?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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