https://ria.ru/20250205/zaharova-1997593440.html

Захарова указала на двойные стандарты Бербок

Захарова указала на двойные стандарты Бербок - РИА Новости, 05.02.2025

Захарова указала на двойные стандарты Бербок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты главы МИД ФРГ Анналены Бербок, осуждающей предложения президента США Дональда... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:47:00+03:00

2025-02-05T18:47:00+03:00

2025-02-05T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты главы МИД ФРГ Анналены Бербок, осуждающей предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Сектора Газа, но не упоминающей о призывах Владимира Зеленского русскоязычному населению Украины уехать в РФ. В среду Бербок заявила, что идея выселения жителей Газы, озвученная Трампом, неприемлема и противоречит международному праву. Сам Трамп ранее выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "А когда то же самое Бербок скажет применительно к Зеленскому, которому принадлежит фраза "чемодан, вокзал, Россия?" и который объявил "новые страдания" русскоязычного населения государственной политикой?", - написала Захарова в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997475089.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

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