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Захарова указала на двойные стандарты Бербок - РИА Новости, 05.02.2025
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18:47 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zaharova-1997593440.html
Захарова указала на двойные стандарты Бербок
Захарова указала на двойные стандарты Бербок - РИА Новости, 05.02.2025
Захарова указала на двойные стандарты Бербок
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты главы МИД ФРГ Анналены Бербок, осуждающей предложения президента США Дональда... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:47:00+03:00
2025-02-05T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты главы МИД ФРГ Анналены Бербок, осуждающей предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Сектора Газа, но не упоминающей о призывах Владимира Зеленского русскоязычному населению Украины уехать в РФ. В среду Бербок заявила, что идея выселения жителей Газы, озвученная Трампом, неприемлема и противоречит международному праву. Сам Трамп ранее выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "А когда то же самое Бербок скажет применительно к Зеленскому, которому принадлежит фраза "чемодан, вокзал, Россия?" и который объявил "новые страдания" русскоязычного населения государственной политикой?", - написала Захарова в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997475089.html
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в мире, россия, украина, сша, анналена бербок, дональд трамп, мария захарова, мид германии, верховная рада украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Украина, США, Анналена Бербок, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД Германии, Верховная Рада Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Захарова указала на двойные стандарты Бербок

Захарова осудила Бербок за слова о переселении жителей Газы

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты главы МИД ФРГ Анналены Бербок, осуждающей предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Сектора Газа, но не упоминающей о призывах Владимира Зеленского русскоязычному населению Украины уехать в РФ.
В среду Бербок заявила, что идея выселения жителей Газы, озвученная Трампом, неприемлема и противоречит международному праву. Сам Трамп ранее выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
Боец в маске под флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
СМИ: "взятие под контроль" США сектора Газа превратится в этническую чистку
Вчера, 12:28
"А когда то же самое Бербок скажет применительно к Зеленскому, которому принадлежит фраза "чемодан, вокзал, Россия?" и который объявил "новые страдания" русскоязычного населения государственной политикой?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШААнналена БербокДональд ТрампМария ЗахароваМИД ГерманииВерховная Рада УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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