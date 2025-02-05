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В МИД прокомментировали приостановку деятельности USAID - РИА Новости, 05.02.2025
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09:53 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zaharova-1997442740.html
В МИД прокомментировали приостановку деятельности USAID
В МИД прокомментировали приостановку деятельности USAID - РИА Новости, 05.02.2025
В МИД прокомментировали приостановку деятельности USAID
Приостановка деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) не означает отказа этой структуры от экспансии американской внешней политики, заявила РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:53:00+03:00
2025-02-05T09:53:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Приостановка деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) не означает отказа этой структуры от экспансии американской внешней политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Надо было подождать десять лет, даже больше, и увидеть, что они сами, в США, развенчали эту чудовищную гидру. Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет”, - сказала она в эфире радио “Sputnik”. “Но то, что они внутри структуры развенчали или пытаются развенчать, изничтожить это извращение, которое не связано с американской внешней политикой как таковой, а связано с просто болезненной психологией, а это уже психиатрия, какой-то определенной группы мирового сообщества - это факт. Собственно, мы об этом говорили все эти годы”, - подчеркнула Захарова. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице. Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. Президент США Дональд Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250205/volodin-1997428764.html
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сша, россия, илон маск, дональд трамп, мария захарова, агентство по международному развитию сша, в мире
США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Мария Захарова, Агентство по международному развитию США, В мире
В МИД прокомментировали приостановку деятельности USAID

МИД: США продолжат экспансию внешней политики после приостановки работы USAID

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Приостановка деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) не означает отказа этой структуры от экспансии американской внешней политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Надо было подождать десять лет, даже больше, и увидеть, что они сами, в США, развенчали эту чудовищную гидру. Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет”, - сказала она в эфире радио “Sputnik”.
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“Но то, что они внутри структуры развенчали или пытаются развенчать, изничтожить это извращение, которое не связано с американской внешней политикой как таковой, а связано с просто болезненной психологией, а это уже психиатрия, какой-то определенной группы мирового сообщества - это факт. Собственно, мы об этом говорили все эти годы”, - подчеркнула Захарова.
Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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08:39
 
СШАРоссияИлон МаскДональд ТрампМария ЗахароваАгентство по международному развитию СШАВ мире
 
 
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