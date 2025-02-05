https://ria.ru/20250205/vzryvy-1997407735.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 05.02.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 05.02.2025

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2025-02-05T01:38:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.В Киеве, а также Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях объявлена воздушная тревога."В Киеве прозвучали звуки взрывов", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, кировоградская область, вооруженные силы украины