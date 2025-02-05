https://ria.ru/20250205/vsu-1997444458.html

ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.02.2025

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2025-02-05T10:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

корочанский район

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 64 снаряда и совершены атаки 46 беспилотниками, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 6 частных домовладениях, трех социальных объектах, здании сельхозпредприятия, магазине и 5 автомобилях. "В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного беспилотника… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино выпущено 29 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородским и Корочанским районами системой ПВО сбиты 4 БПЛА. В Борисовском районе по двум селам совершены атаки двух беспилотников. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам с помощью 10 беспилотников. В Краснояружском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 17 артснарядами и атакам 8 беспилотников. В Шебекинском округе сёла Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка, хутора Балки и Панков атакованы 14 беспилотниками. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250205/gorlovka-1997440250.html

https://ria.ru/20250205/plennyj-1997432891.html

белгородская область

украина

корочанский район

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белгородская область, украина, корочанский район, вячеслав гладков, безопасность