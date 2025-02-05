Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vsu-1997444458.html
ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:05:00+03:00
2025-02-05T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
корочанский район
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 64 снаряда и совершены атаки 46 беспилотниками, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 6 частных домовладениях, трех социальных объектах, здании сельхозпредприятия, магазине и 5 автомобилях. "В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного беспилотника… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино выпущено 29 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородским и Корочанским районами системой ПВО сбиты 4 БПЛА. В Борисовском районе по двум селам совершены атаки двух беспилотников. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам с помощью 10 беспилотников. В Краснояружском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 17 артснарядами и атакам 8 беспилотников. В Шебекинском округе сёла Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка, хутора Балки и Панков атакованы 14 беспилотниками. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250205/gorlovka-1997440250.html
https://ria.ru/20250205/plennyj-1997432891.html
белгородская область
украина
корочанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, корочанский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 64 снаряда и совершены атаки 46 беспилотниками, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 6 частных домовладениях, трех социальных объектах, здании сельхозпредприятия, магазине и 5 автомобилях.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку
09:43
"В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного беспилотника… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино выпущено 29 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским и Корочанским районами системой ПВО сбиты 4 БПЛА. В Борисовском районе по двум селам совершены атаки двух беспилотников. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам с помощью 10 беспилотников. В Краснояружском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 17 артснарядами и атакам 8 беспилотников. В Шебекинском округе сёла Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка, хутора Балки и Панков атакованы 14 беспилотниками.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его
08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаКорочанский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала