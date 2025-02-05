ВСУ выпустили 60 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 64 снаряда и совершены атаки 46 беспилотниками, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 6 частных домовладениях, трех социальных объектах, здании сельхозпредприятия, магазине и 5 автомобилях.
"В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного беспилотника… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино выпущено 29 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским и Корочанским районами системой ПВО сбиты 4 БПЛА. В Борисовском районе по двум селам совершены атаки двух беспилотников. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам с помощью 10 беспилотников. В Краснояружском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 17 артснарядами и атакам 8 беспилотников. В Шебекинском округе сёла Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка, хутора Балки и Панков атакованы 14 беспилотниками.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.