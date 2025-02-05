https://ria.ru/20250205/vokzal-1997558563.html

Проверку на Павелецком вокзале проводили из-за оставленной сумки

Проверку на Павелецком вокзале проводили из-за оставленной сумки - РИА Новости, 05.02.2025

Проверку на Павелецком вокзале проводили из-за оставленной сумки

Полиция проверяла одно из помещений Павелецкого вокзала столицы из-за оставленной без присмотра сумки, ее хозяин нашёлся, сообщила Московская железная дорога... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:00:00+03:00

2025-02-05T17:00:00+03:00

2025-02-05T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция проверяла одно из помещений Павелецкого вокзала столицы из-за оставленной без присмотра сумки, ее хозяин нашёлся, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Представитель экстренных служб столицы в среду ранее рассказывал РИА Новости, что силовики проверяют здания Павелецкого вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования". Эвакуация людей не проводилась. Позднее он сообщил, что силовики не обнаружили опасных предметов в здании вокзала. "Павелецкий вокзал Москвы работал и продолжает функционировать в штатном режиме. Проверка сотрудниками полиции одного из помещений вокзала была связана с оставленной без присмотра одним из пассажиров сумки, о которой сообщил прохожий. В ходе проверки хозяин сумки нашёлся. На работу вокзала ситуация не повлияла", - говорится в сообщении МЖД в среду. Компания просит просим граждан не оставлять на пассажирской инфраструктуре и в подвижном составе вещи без присмотра, а также быть бдительными при обнаружении бесхозных вещей.

https://ria.ru/20250205/predmet-1997551302.html

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москва, происшествия, россия