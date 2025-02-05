https://ria.ru/20250205/voennye-1997479081.html

Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия

Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия - РИА Новости, 05.02.2025

Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия

Украинские военные признают, что у России больше знаний в вопросе ведения боевых действий и очень сильная армия, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:44:00+03:00

2025-02-05T12:44:00+03:00

2025-02-05T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные признают, что у России больше знаний в вопросе ведения боевых действий и очень сильная армия, пишет испанская газета Pais. "Говорят, что мы воюем с бродягами и неопытными дураками, но у России больше знаний и очень сильная армия", - признает сержант 141-й украинской бригады, дислоцированной в районе Великой Новоселки. Еще один военный признал, что Украине не удастся завершить конфликт на поле боя, поскольку "Россия намного превосходит" своего противника. Все опрошенные изданием военные пожаловались на нехватку вооружения, снарядов, запчастей для техники и беспилотников. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997420229.html

https://ria.ru/20250205/oblast-1997426136.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины