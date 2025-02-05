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Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/voennye-1997479081.html
Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия
Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия - РИА Новости, 05.02.2025
Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия
Украинские военные признают, что у России больше знаний в вопросе ведения боевых действий и очень сильная армия, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:44:00+03:00
2025-02-05T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные признают, что у России больше знаний в вопросе ведения боевых действий и очень сильная армия, пишет испанская газета Pais. "Говорят, что мы воюем с бродягами и неопытными дураками, но у России больше знаний и очень сильная армия", - признает сержант 141-й украинской бригады, дислоцированной в районе Великой Новоселки. Еще один военный признал, что Украине не удастся завершить конфликт на поле боя, поскольку "Россия намного превосходит" своего противника. Все опрошенные изданием военные пожаловались на нехватку вооружения, снарядов, запчастей для техники и беспилотников. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997420229.html
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украина
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россия, украина, донецкая народная республика, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия

Pais: украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные признают, что у России больше знаний в вопросе ведения боевых действий и очень сильная армия, пишет испанская газета Pais.
"Говорят, что мы воюем с бродягами и неопытными дураками, но у России больше знаний и очень сильная армия", - признает сержант 141-й украинской бригады, дислоцированной в районе Великой Новоселки.
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05:09
Еще один военный признал, что Украине не удастся завершить конфликт на поле боя, поскольку "Россия намного превосходит" своего противника.
Все опрошенные изданием военные пожаловались на нехватку вооружения, снарядов, запчастей для техники и беспилотников.
Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена.
Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении
07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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