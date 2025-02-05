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Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков - РИА Новости, 05.02.2025
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
15:30 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vitaliykhotsenko-1997535226.html
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков - РИА Новости, 05.02.2025
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков
В Омской области за 2024 год удалось добиться самого высокого за пять лет показателя восстановления прав дольщиков строительства, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:30:00+03:00
2025-02-05T15:30:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омской области за 2024 год удалось добиться самого высокого за пять лет показателя восстановления прав дольщиков строительства, рассказали в пресс-службе правительства региона. В Омской области продолжается работа по каждому долгострою. В среду губернатор Виталий Хоценко провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства. Участники комиссии подвели итоги работы за прошлый год и обсудили вопросы завершения долгостроев и восстановления прав обманутых дольщиков. "В прошлом году были восстановлены права 506 участников строительства многоквартирных домов. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Из единого реестра проблемных объектов исключено семь домов. Достичь этих результатов позволил комплексный подход к решению проблем обманутых дольщиков. В прошлом году была проведена большая работа, в том числе за счет ввода региональных мер поддержки. С их помощью были восстановлены права 139 человек, получивших единовременные выплаты или квартиры в рамках масштабных инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе. Также 297 омичей обеспечили квартирами благодаря введению в эксплуатацию двух домов за счет Фонда развития территорий. Права 59 жителей области восстановили в результате привлечения инвесторов для достройки трех домов.
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков

Виталий Хоценко: в Омской области высокий уровень восстановления прав дольщиков

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омской области за 2024 год удалось добиться самого высокого за пять лет показателя восстановления прав дольщиков строительства, рассказали в пресс-службе правительства региона.
В Омской области продолжается работа по каждому долгострою. В среду губернатор Виталий Хоценко провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства. Участники комиссии подвели итоги работы за прошлый год и обсудили вопросы завершения долгостроев и восстановления прав обманутых дольщиков.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиДолгострои в Омской области
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Долгострои в Омской области
"В прошлом году были восстановлены права 506 участников строительства многоквартирных домов. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Из единого реестра проблемных объектов исключено семь домов. Достичь этих результатов позволил комплексный подход к решению проблем обманутых дольщиков. В прошлом году была проведена большая работа, в том числе за счет ввода региональных мер поддержки. С их помощью были восстановлены права 139 человек, получивших единовременные выплаты или квартиры в рамках масштабных инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе.
Также 297 омичей обеспечили квартирами благодаря введению в эксплуатацию двух домов за счет Фонда развития территорий. Права 59 жителей области восстановили в результате привлечения инвесторов для достройки трех домов.
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