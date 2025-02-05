https://ria.ru/20250205/vitaliykhotsenko-1997535226.html
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков - РИА Новости, 05.02.2025
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков
В Омской области за 2024 год удалось добиться самого высокого за пять лет показателя восстановления прав дольщиков строительства, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:30:00+03:00
2025-02-05T15:30:00+03:00
2025-02-05T15:30:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омской области за 2024 год удалось добиться самого высокого за пять лет показателя восстановления прав дольщиков строительства, рассказали в пресс-службе правительства региона. В Омской области продолжается работа по каждому долгострою. В среду губернатор Виталий Хоценко провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства. Участники комиссии подвели итоги работы за прошлый год и обсудили вопросы завершения долгостроев и восстановления прав обманутых дольщиков. "В прошлом году были восстановлены права 506 участников строительства многоквартирных домов. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Из единого реестра проблемных объектов исключено семь домов. Достичь этих результатов позволил комплексный подход к решению проблем обманутых дольщиков. В прошлом году была проведена большая работа, в том числе за счет ввода региональных мер поддержки. С их помощью были восстановлены права 139 человек, получивших единовременные выплаты или квартиры в рамках масштабных инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе. Также 297 омичей обеспечили квартирами благодаря введению в эксплуатацию двух домов за счет Фонда развития территорий. Права 59 жителей области восстановили в результате привлечения инвесторов для достройки трех домов.
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков
Виталий Хоценко: в Омской области высокий уровень восстановления прав дольщиков
ОМСК, 5 фев - РИА Новости. В Омской области за 2024 год удалось добиться самого высокого за пять лет показателя восстановления прав дольщиков строительства, рассказали в пресс-службе правительства региона.
В Омской области
продолжается работа по каждому долгострою. В среду губернатор Виталий Хоценко
провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства. Участники комиссии подвели итоги работы за прошлый год и обсудили вопросы завершения долгостроев и восстановления прав обманутых дольщиков.
"В прошлом году были восстановлены права 506 участников строительства многоквартирных домов. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Из единого реестра проблемных объектов исключено семь домов. Достичь этих результатов позволил комплексный подход к решению проблем обманутых дольщиков. В прошлом году была проведена большая работа, в том числе за счет ввода региональных мер поддержки. С их помощью были восстановлены права 139 человек, получивших единовременные выплаты или квартиры в рамках масштабных инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе.
Также 297 омичей обеспечили квартирами благодаря введению в эксплуатацию двух домов за счет Фонда развития территорий. Права 59 жителей области восстановили в результате привлечения инвесторов для достройки трех домов.