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В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025
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12:18 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vilders-1997473719.html
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев РИА Новости, 05.02.2025
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в мире
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герт вилдерс
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в Иорданию. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "Очень правильно, Дональд Трамп! Как я всегда говорил: Иордания = Палестина. Пусть палестинцы переселяются в Иорданию. Тогда проблема Газы решена!", - написал Вилдерс в соцсети Х.
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в мире, цены на нефть, иордания, сша, нидерланды, дональд трамп, герт вилдерс, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Иордания, США, Нидерланды, Дональд Трамп, Герт Вилдерс, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев

Лидер PVV Вилдерс поддержал идею Трампа о переселении палестинцев в Иорданию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в Иорданию.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
"Очень правильно, Дональд Трамп! Как я всегда говорил: Иордания = Палестина. Пусть палестинцы переселяются в Иорданию. Тогда проблема Газы решена!", - написал Вилдерс в соцсети Х.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе
27 января, 21:10
 
В миреЦены на нефтьИорданияСШАНидерландыДональд ТрампГерт ВилдерсБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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