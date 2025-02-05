https://ria.ru/20250205/vilders-1997473719.html
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:18:00+03:00
2025-02-05T12:18:00+03:00
2025-02-05T12:18:00+03:00
в мире
цены на нефть
иордания
сша
нидерланды
дональд трамп
герт вилдерс
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в Иорданию. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "Очень правильно, Дональд Трамп! Как я всегда говорил: Иордания = Палестина. Пусть палестинцы переселяются в Иорданию. Тогда проблема Газы решена!", - написал Вилдерс в соцсети Х.
https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html
иордания
сша
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иордания, сша, нидерланды, дональд трамп, герт вилдерс, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Иордания, США, Нидерланды, Дональд Трамп, Герт Вилдерс, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
Лидер PVV Вилдерс поддержал идею Трампа о переселении палестинцев в Иорданию