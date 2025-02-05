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В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев

В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025

В Нидерландах поддержали идею Трампа о переселении палестинцев

Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев РИА Новости, 05.02.2025

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в Иорданию. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "Очень правильно, Дональд Трамп! Как я всегда говорил: Иордания = Палестина. Пусть палестинцы переселяются в Иорданию. Тогда проблема Газы решена!", - написал Вилдерс в соцсети Х.

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

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