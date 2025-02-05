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Вагенкнехт назвала планы Трампа по сектору Газа бесчеловечными - РИА Новости, 05.02.2025
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15:27 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vagenknekht-1997533729.html
Вагенкнехт назвала планы Трампа по сектору Газа бесчеловечными
Вагенкнехт назвала планы Трампа по сектору Газа бесчеловечными - РИА Новости, 05.02.2025
Вагенкнехт назвала планы Трампа по сектору Газа бесчеловечными
Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала планы президента США Дональда Трампа в отношении... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:27:00+03:00
2025-02-05T15:27:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
гренландия
панамский канал
дональд трамп
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала планы президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа "возмутительными и в высшей степени бесчеловечными". Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "Планы Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа и превращению его в американский инвестиционный проект являются возмутительными и в высшей степени бесчеловечными", - заявила политик газете Welt. Те, кто считают Трампа "миротворцем", ошибаются, добавила Вагенкнехт. Он может "разжечь пламя" конфликтов в мире еще "безрассуднее", чем другие американские политики в последние годы. Сопредседатель ССВ напомнила о высказываниях Трампа в отношении Канады, Гренландии, Панамского канала, а также угрозах Ирану. "Потребует ли и теперь наш… министр иностранных дел (Анналена Бербок – ред.) ввести экономические санкции, потому что одна из стран возомнила, что она вправе изменять границы в нарушение международного права?" - задалась вопросом Вагенкнехт. ФРГ должна проводить политику, которая "не подчиняется интересам США", подчеркнула сопредседатель ССВ. Германии следует выступать за диалог, дипломатическое разрешение конфликтов и мир, добавила она. Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.
https://ria.ru/20250205/khamas-1997464938.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html
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в мире, цены на нефть, сша, гренландия, панамский канал, дональд трамп, сара вагенкнехт, биньямин нетаньяху, welt, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, США, Гренландия, Панамский канал, Дональд Трамп, Сара Вагенкнехт, Биньямин Нетаньяху, Welt, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Вагенкнехт назвала планы Трампа по сектору Газа бесчеловечными

Вагенкнехт назвала планы Трампа по изгнанию палестинцев из Газы бесчеловечными

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала планы президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа "возмутительными и в высшей степени бесчеловечными".
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы
11:35
"Планы Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа и превращению его в американский инвестиционный проект являются возмутительными и в высшей степени бесчеловечными", - заявила политик газете Welt.
Те, кто считают Трампа "миротворцем", ошибаются, добавила Вагенкнехт. Он может "разжечь пламя" конфликтов в мире еще "безрассуднее", чем другие американские политики в последние годы. Сопредседатель ССВ напомнила о высказываниях Трампа в отношении Канады, Гренландии, Панамского канала, а также угрозах Ирану.
"Потребует ли и теперь наш… министр иностранных дел (Анналена Бербок – ред.) ввести экономические санкции, потому что одна из стран возомнила, что она вправе изменять границы в нарушение международного права?" - задалась вопросом Вагенкнехт.
ФРГ должна проводить политику, которая "не подчиняется интересам США", подчеркнула сопредседатель ССВ. Германии следует выступать за диалог, дипломатическое разрешение конфликтов и мир, добавила она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах
26 января, 06:14
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.
Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
10:41
 
В миреЦены на нефтьСШАГренландияПанамский каналДональд ТрампСара ВагенкнехтБиньямин НетаньяхуWeltОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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