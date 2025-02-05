Вагенкнехт назвала планы Трампа по сектору Газа бесчеловечными
Вагенкнехт назвала планы Трампа по изгнанию палестинцев из Газы бесчеловечными
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала планы президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа "возмутительными и в высшей степени бесчеловечными".
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
"Планы Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа и превращению его в американский инвестиционный проект являются возмутительными и в высшей степени бесчеловечными", - заявила политик газете Welt.
Те, кто считают Трампа "миротворцем", ошибаются, добавила Вагенкнехт. Он может "разжечь пламя" конфликтов в мире еще "безрассуднее", чем другие американские политики в последние годы. Сопредседатель ССВ напомнила о высказываниях Трампа в отношении Канады, Гренландии, Панамского канала, а также угрозах Ирану.
"Потребует ли и теперь наш… министр иностранных дел (Анналена Бербок – ред.) ввести экономические санкции, потому что одна из стран возомнила, что она вправе изменять границы в нарушение международного права?" - задалась вопросом Вагенкнехт.
ФРГ должна проводить политику, которая "не подчиняется интересам США", подчеркнула сопредседатель ССВ. Германии следует выступать за диалог, дипломатическое разрешение конфликтов и мир, добавила она.
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.
Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.