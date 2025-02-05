https://ria.ru/20250205/usa-1997435765.html

Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа

Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 05.02.2025

Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа

Ассоциация американских врачей Doctors for America подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за то, что та убрала информацию, касающуюся... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:14:00+03:00

2025-02-05T09:14:00+03:00

2025-02-05T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ассоциация американских врачей Doctors for America подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за то, что та убрала информацию, касающуюся здравоохранения, с федеральных вебсайтов. В иске, опубликованном порталом Axios, в качестве ответчиков указаны Управление кадровой службы (OPM), Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и министерство здравоохранения и соцслужб страны (HHS). "Иск подан, чтобы оспорить поручение... OPM ведомствам убрать или изменить веб-страницы и наборы данных, а также удаление CDC, FDA и HHS веб-страниц и наборов данных. Ответчики не смогли предоставить необходимое уведомление..., и их действия произвольны... и являются злоупотреблением полномочиями или не соответствуют закону", - указано в документе. Doctors for America в иске требуют, чтобы ведомства восстановили удаленную информацию, а им было предписано не вносить значительные правки в наборы данных без уведомления. Среди веб-страниц, которые были удалены ответчиками, организация указывает на те, которые содержали информацию в частности о ВИЧ и контрацепции.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп