Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа
Doctors for America подала в суд на администрацию Трампа из-за удаления данных
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ассоциация американских врачей Doctors for America подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за то, что та убрала информацию, касающуюся здравоохранения, с федеральных вебсайтов.
В иске, опубликованном порталом Axios, в качестве ответчиков указаны Управление кадровой службы (OPM), Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и министерство здравоохранения и соцслужб страны (HHS).
«
"Иск подан, чтобы оспорить поручение... OPM ведомствам убрать или изменить веб-страницы и наборы данных, а также удаление CDC, FDA и HHS веб-страниц и наборов данных. Ответчики не смогли предоставить необходимое уведомление..., и их действия произвольны... и являются злоупотреблением полномочиями или не соответствуют закону", - указано в документе.
Doctors for America в иске требуют, чтобы ведомства восстановили удаленную информацию, а им было предписано не вносить значительные правки в наборы данных без уведомления.
Среди веб-страниц, которые были удалены ответчиками, организация указывает на те, которые содержали информацию в частности о ВИЧ и контрацепции.