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Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
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09:14 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/usa-1997435765.html
Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа
Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа
Ассоциация американских врачей Doctors for America подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за то, что та убрала информацию, касающуюся... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:14:00+03:00
2025-02-05T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ассоциация американских врачей Doctors for America подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за то, что та убрала информацию, касающуюся здравоохранения, с федеральных вебсайтов. В иске, опубликованном порталом Axios, в качестве ответчиков указаны Управление кадровой службы (OPM), Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и министерство здравоохранения и соцслужб страны (HHS). "Иск подан, чтобы оспорить поручение... OPM ведомствам убрать или изменить веб-страницы и наборы данных, а также удаление CDC, FDA и HHS веб-страниц и наборов данных. Ответчики не смогли предоставить необходимое уведомление..., и их действия произвольны... и являются злоупотреблением полномочиями или не соответствуют закону", - указано в документе. Doctors for America в иске требуют, чтобы ведомства восстановили удаленную информацию, а им было предписано не вносить значительные правки в наборы данных без уведомления. Среди веб-страниц, которые были удалены ответчиками, организация указывает на те, которые содержали информацию в частности о ВИЧ и контрацепции.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Американская ассоциация врачей подала в суд на администрацию Трампа

Doctors for America подала в суд на администрацию Трампа из-за удаления данных

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ассоциация американских врачей Doctors for America подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за то, что та убрала информацию, касающуюся здравоохранения, с федеральных вебсайтов.
В иске, опубликованном порталом Axios, в качестве ответчиков указаны Управление кадровой службы (OPM), Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и министерство здравоохранения и соцслужб страны (HHS).
«
"Иск подан, чтобы оспорить поручение... OPM ведомствам убрать или изменить веб-страницы и наборы данных, а также удаление CDC, FDA и HHS веб-страниц и наборов данных. Ответчики не смогли предоставить необходимое уведомление..., и их действия произвольны... и являются злоупотреблением полномочиями или не соответствуют закону", - указано в документе.
Doctors for America в иске требуют, чтобы ведомства восстановили удаленную информацию, а им было предписано не вносить значительные правки в наборы данных без уведомления.
Среди веб-страниц, которые были удалены ответчиками, организация указывает на те, которые содержали информацию в частности о ВИЧ и контрацепции.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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