https://ria.ru/20250205/ukraina-1997530973.html
На Украине ликвидировали наркосиндикат, действовавший в шести регионах
На Украине ликвидировали наркосиндикат, действовавший в шести регионах - РИА Новости, 05.02.2025
На Украине ликвидировали наркосиндикат, действовавший в шести регионах
Сотрудники правоохранительных органов Украины ликвидировали преступную организацию, которая производила синтетические наркотики в шести регионах страны,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины ликвидировали преступную организацию, которая производила синтетические наркотики в шести регионах страны, сообщает нацполиция Украины. "Нацполиция провела... спецоперацию по ликвидации преступной организации, легализовавшей через банковские счета тысяч подставных лиц миллионные прибыли. Дельцы фасовали и распространяли прекурсор для изготовления амфетамина в промышленных масштабах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По данным полицейских, сеть состояла из 18 нарколабораторий, действовавшей в шести областях Украины. Уточняется, что из этого сырья ежемесячно производили и сбывали более 60 килограммов амфетамина, а суммы прибыли достигали 18 миллионов гривен (более 430 тысяч долларов) в месяц. Следователи полиции собрали достаточно доказательств и объявили обвинения 16 фигурантам наркокартеля. 11 фигурантов задержаны. Им в зависимости от степени участия вменяют несколько статей уголовного кодекса, в в том числе "создание преступной организацией участие в ней", "незаконное производство, изготовление или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов",
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украина, в мире
На Украине ликвидировали наркосиндикат, действовавший в шести регионах
Нацполиция Украины ликвидировали наркосиндикат, действовавший в шести регионах
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины ликвидировали преступную организацию, которая производила синтетические наркотики в шести регионах страны, сообщает нацполиция Украины.
"Нацполиция провела... спецоперацию по ликвидации преступной организации, легализовавшей через банковские счета тысяч подставных лиц миллионные прибыли. Дельцы фасовали и распространяли прекурсор для изготовления амфетамина в промышленных масштабах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данным полицейских, сеть состояла из 18 нарколабораторий, действовавшей в шести областях Украины
. Уточняется, что из этого сырья ежемесячно производили и сбывали более 60 килограммов амфетамина, а суммы прибыли достигали 18 миллионов гривен (более 430 тысяч долларов) в месяц.
Следователи полиции собрали достаточно доказательств и объявили обвинения 16 фигурантам наркокартеля. 11 фигурантов задержаны. Им в зависимости от степени участия вменяют несколько статей уголовного кодекса, в в том числе "создание преступной организацией участие в ней", "незаконное производство, изготовление или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов",