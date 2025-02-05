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Медведчук назвал Украину искусственным государством - РИА Новости, 05.02.2025
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00:23 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997403710.html
Медведчук назвал Украину искусственным государством
Медведчук назвал Украину искусственным государством - РИА Новости, 05.02.2025
Медведчук назвал Украину искусственным государством
Некоторые соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и прогнозируют ее неминуемый распад с дальнейшим разделом территорий между собой,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:23:00+03:00
2025-02-05T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Некоторые соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и прогнозируют ее неминуемый распад с дальнейшим разделом территорий между собой, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды". По словам председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которого цитирует Медведчук, Украина Зеленского уничтожала историю, заменив "сумасбродными мифами". По мнению эксперта, в такой ситуации соседние страны начнут напоминать о реальных исторических фактах. "Соседи (Украины - ред.) уверены в распаде "вымышленного государства", - говорится в статье. В качестве примера Медведчук привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску, ранее заявившего, что Украину в скором времени ждет распад. Румынский политик отметил, что Украина входила в состав СССР и была Украинской Советской Социалистической Республикой. Кроме того, Медведчук напомнил недавнее заявление лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова, выразившего уверенность в том, что Украина в скором времени распадется, после чего Болгария предъявит претензии на Южную Бессарабию.
https://ria.ru/20250205/zelenskij-1997403329.html
https://ria.ru/20250203/medvedchuk-1996962103.html
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в мире, украина, россия, румыния, виктор медведчук, сергей нарышкин, кэлин джеорджеску, российское историческое общество
В мире, Украина, Россия, Румыния, Виктор Медведчук, Сергей Нарышкин, Кэлин Джеорджеску, Российское историческое общество
Медведчук назвал Украину искусственным государством

Медведчук: соседи Украины уверены, что они разделят ее между собой

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Некоторые соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и прогнозируют ее неминуемый распад с дальнейшим разделом территорий между собой, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".
По словам председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которого цитирует Медведчук, Украина Зеленского уничтожала историю, заменив "сумасбродными мифами". По мнению эксперта, в такой ситуации соседние страны начнут напоминать о реальных исторических фактах.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук
00:18
"Соседи (Украины - ред.) уверены в распаде "вымышленного государства", - говорится в статье.
В качестве примера Медведчук привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску, ранее заявившего, что Украину в скором времени ждет распад. Румынский политик отметил, что Украина входила в состав СССР и была Украинской Советской Социалистической Республикой.
Кроме того, Медведчук напомнил недавнее заявление лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова, выразившего уверенность в том, что Украина в скором времени распадется, после чего Болгария предъявит претензии на Южную Бессарабию.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреУкраинаРоссияРумынияВиктор МедведчукСергей НарышкинКэлин ДжеорджескуРоссийское историческое общество
 
 
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