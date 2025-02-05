https://ria.ru/20250205/ukraina-1997403710.html

Медведчук назвал Украину искусственным государством

Медведчук назвал Украину искусственным государством - РИА Новости, 05.02.2025

Медведчук назвал Украину искусственным государством

Некоторые соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и прогнозируют ее неминуемый распад с дальнейшим разделом территорий между собой,... РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Некоторые соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и прогнозируют ее неминуемый распад с дальнейшим разделом территорий между собой, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды". По словам председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которого цитирует Медведчук, Украина Зеленского уничтожала историю, заменив "сумасбродными мифами". По мнению эксперта, в такой ситуации соседние страны начнут напоминать о реальных исторических фактах. "Соседи (Украины - ред.) уверены в распаде "вымышленного государства", - говорится в статье. В качестве примера Медведчук привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску, ранее заявившего, что Украину в скором времени ждет распад. Румынский политик отметил, что Украина входила в состав СССР и была Украинской Советской Социалистической Республикой. Кроме того, Медведчук напомнил недавнее заявление лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова, выразившего уверенность в том, что Украина в скором времени распадется, после чего Болгария предъявит претензии на Южную Бессарабию.

https://ria.ru/20250205/zelenskij-1997403329.html

https://ria.ru/20250203/medvedchuk-1996962103.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, румыния, виктор медведчук, сергей нарышкин, кэлин джеорджеску, российское историческое общество