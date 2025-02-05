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Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам тюрьмы - РИА Новости, 05.02.2025
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12:33 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ubijtsa-1997476599.html
Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам тюрьмы
Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам тюрьмы - РИА Новости, 05.02.2025
Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам тюрьмы
Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам строгого режима, он должен будет выплатить родственникам погибшего два миллиона рублей в качестве компенсации... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:33:00+03:00
2025-02-05T12:33:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам строгого режима, он должен будет выплатить родственникам погибшего два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в СУСК России по Липецкой области. "Виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщник приговорён к 5 годам заключения. Также с осужденного за убийство несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников потерпевшего в сумме 2 миллиона рублей", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области. Следователи выяснили, что осужденный, будучи пьяным, встретил подростка. Ранее другой молодой человек оскорблял его, и мужчина перепутал юношей, подумав, что перед ним его обидчик. Он нанёс молодому человеку удар ножом в грудь, после чего тот скончался. "Осужденный с места происшествия скрылся, избавившись от орудия убийства. С целью создания видимости получения им ранения при необходимой самообороне он обратился к знакомому, который в своей квартире дома по ул. 40 лет Октября в Липецке имитировал нападение на товарища, нанеся ему три удара ножом в грудную клетку. При этом во избежание серьезных последствий для знакомого вызвал скорую помощь", - добавили в СУСК России по Липецкой области. "Полиенко (знакомый осужденного, который имитировал нападение на него - ред.) назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области. В октябре прошлого года 41-летний липчанин ударил ножом 15-летнего подростка в грудную клетку. Прохожие отнесли юношу в ближайшую аптеку, где он скончался до приезда скорой помощи. По данным прокуратуры, нож повредил сердце. Напавший на подростка объяснил следователю, что он перепутал подростка со школьником, которые его дразнил "из-за пьянства и аморального образа жизни". Чтобы избежать наказания, убийца попросил своего знакомого сымитировать нападение на него.
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происшествия, липецкая область, россия, липецк
Происшествия, Липецкая область, Россия, Липецк
Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам тюрьмы

Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам строгого режима

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Убийцу липецкого подростка приговорили к 17 годам строгого режима, он должен будет выплатить родственникам погибшего два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в СУСК России по Липецкой области.
"Виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщник приговорён к 5 годам заключения. Также с осужденного за убийство несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников потерпевшего в сумме 2 миллиона рублей", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области.
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Следователи выяснили, что осужденный, будучи пьяным, встретил подростка. Ранее другой молодой человек оскорблял его, и мужчина перепутал юношей, подумав, что перед ним его обидчик. Он нанёс молодому человеку удар ножом в грудь, после чего тот скончался.
"Осужденный с места происшествия скрылся, избавившись от орудия убийства. С целью создания видимости получения им ранения при необходимой самообороне он обратился к знакомому, который в своей квартире дома по ул. 40 лет Октября в Липецке имитировал нападение на товарища, нанеся ему три удара ножом в грудную клетку. При этом во избежание серьезных последствий для знакомого вызвал скорую помощь", - добавили в СУСК России по Липецкой области.
"Полиенко (знакомый осужденного, который имитировал нападение на него - ред.) назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
В октябре прошлого года 41-летний липчанин ударил ножом 15-летнего подростка в грудную клетку. Прохожие отнесли юношу в ближайшую аптеку, где он скончался до приезда скорой помощи. По данным прокуратуры, нож повредил сердце. Напавший на подростка объяснил следователю, что он перепутал подростка со школьником, которые его дразнил "из-за пьянства и аморального образа жизни". Чтобы избежать наказания, убийца попросил своего знакомого сымитировать нападение на него.
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