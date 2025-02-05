https://ria.ru/20250205/tuva-1997530429.html

Видеоловушка засняла в Туве самку снежного барса Дарью с котятами

Видеоловушка засняла в Туве самку снежного барса Дарью с котятами - РИА Новости, 05.02.2025

Видеоловушка засняла в Туве самку снежного барса Дарью с котятами

Самку ирбиса по имени Дарья с двумя подросшими котятами зафиксировала видеоловушка заповедника "Убсунурская котловина" в Республике Тыва, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:13:00+03:00

2025-02-05T15:13:00+03:00

2025-02-05T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самку ирбиса по имени Дарья с двумя подросшими котятами зафиксировала видеоловушка заповедника "Убсунурская котловина" в Республике Тыва, сообщает пресс-служба Ассоциации "Ирбис". Отмечается, что котятам около семи месяцев. Малыши в хорошей форме, здоровы и сыты. "Мы очень рады видеть пятнистую семейку в добром здравии. За судьбой Дарьи в заповеднике “Убсунурская котловина” Ассоциация “Ирбис” следит уже несколько лет. Мы поддерживаем научные исследования в Республике Тыва и антибраконьерскую работу инспекторов, чтобы деятельность по сохранению ирбиса была как можно более эффективной", – приводятся в сообщении слова председателя Общего Собрания Ассоциации "Ирбис" Али Узденова. До получения январских кадров ученые фиксировали Дарью с котятами только в июле: на кадрах сама Дарья трогает лапой камеру и пытается ее свалить, а на ночном видео котята следуют друг за другом. "Прошлым летом мы обнаружили, что Дарья принесла котят. Сначала фотоловушка поймала маму Дарью в интересном положении. Потом самих котят засняла видеоловушка уже в возрасте трех месяцев, а их маму поймала на попытке своротить камеру заповедника. Мы предполагаем, что отец барсят – самец Саян, который пришел из соседнего Саяно-Шушенского заповедника, из Красноярского края. С лета Дарью и котят видеоловушки не фиксировали и уже начали изрядно волноваться за них. Теперь мы предполагаем, что самка просто увела котят из мест, где беспокойство ей доставляли охотники на козерога - рядом с заповедником находятся охотничьи угодья. Осенью и зимой мы старались обеспечить покой Дарье, исключить на участке фактор беспокойства. И вот - ближе к концу зимы самка уже вернулась с подросшими котятами", – рассказал директор заповедника "Убсунурская котловина" Диинмей Балбан-оол. В материале уточняется, что впервые Дарья отметилась на видеоловушках ученых в 2021 году в Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края, который граничит с заповедником "Убсунурская котловина" в Республике Тыва, куда Дарья и ушла позже. Этот выводок котят – уже второе потомство Дарьи. Зимой прошлого года во время учета численности ирбиса при поддержке Ассоциации "Ирбис" сотрудники "Убсунурской котловины" фиксировали Дарью и самца Шугурского на одном участке, а потом появились следы второго самца, которого позже идентифицировали, как самца Саяна. Специалисты обнаружили на снегу следы драки двух самцов - предположительно Саяна и Шугурского, а позже Шугурский перестал фиксироваться фотоловушками. Скорее всего, Саян выиграл в споре за самку и образовал пару с Дарьей. "Появление котят у снежных барсов – всегда положительный фактор с учетом низкой численности редкого хищника. По данным всероссийских учетов ирбиса в 2024 году, в России обитает не менее 87 особей ирбиса. В Республике Тыва с помощью автоматических камер зафиксировали около 15 ирбисов, и еще 15 особей - по следам", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241108/barsyata-1982720962.html

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