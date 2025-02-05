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В Турции начали расследование убийства своих граждан при авиаударе Израиля - РИА Новости, 05.02.2025
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10:35 05.02.2025 (обновлено: 10:36 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/turtsija-1997450520.html
В Турции начали расследование убийства своих граждан при авиаударе Израиля
В Турции начали расследование убийства своих граждан при авиаударе Израиля - РИА Новости, 05.02.2025
В Турции начали расследование убийства своих граждан при авиаударе Израиля
Главная прокуратура Анкары начала официальное расследование по факту убийства троих турецких граждан в результате авиаудара ВС Израиля, сообщила газета Star. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:35:00+03:00
2025-02-05T10:36:00+03:00
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Главная прокуратура Анкары начала официальное расследование по факту убийства троих турецких граждан в результате авиаудара ВС Израиля, сообщила газета Star. МИД Турции ранее сообщил о гибели троих граждан страны в результате авиаудара ВС Израиля по региону вблизи границы с Ливаном, проводятся необходимые процедуры для скорейшей передачи тел погибших в страну. Как стало известно РИА Новости от источников в регионе, семьи турецких граждан - Сезера Оздемира, Хусейна Кая и Чинара Алп Байденка сообщили об их пропаже 11 января 2025 года на ливанской границе, от них не поступало никаких известий. Согласно информации, полученной от местных властей, 11 января группа из примерно 20 человек, состоящая из граждан разных стран, попыталась незаконно проникнуть в Израиль через Ливан. "Главная прокуратура Анкары начала расследование по факту убийства троих турецких граждан в результате авиаудара, организованного израильской армией, при попытке перебраться из Ливана в Израиль", - сообщило издание.
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в мире, израиль, ливан, анкара (провинция), турция
В мире, Израиль, Ливан, Анкара (провинция), Турция
В Турции начали расследование убийства своих граждан при авиаударе Израиля

В Анкаре расследуют убийства троих граждан Турции при авиаударе Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitФлаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль
Флаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Главная прокуратура Анкары начала официальное расследование по факту убийства троих турецких граждан в результате авиаудара ВС Израиля, сообщила газета Star.
МИД Турции ранее сообщил о гибели троих граждан страны в результате авиаудара ВС Израиля по региону вблизи границы с Ливаном, проводятся необходимые процедуры для скорейшей передачи тел погибших в страну. Как стало известно РИА Новости от источников в регионе, семьи турецких граждан - Сезера Оздемира, Хусейна Кая и Чинара Алп Байденка сообщили об их пропаже 11 января 2025 года на ливанской границе, от них не поступало никаких известий. Согласно информации, полученной от местных властей, 11 января группа из примерно 20 человек, состоящая из граждан разных стран, попыталась незаконно проникнуть в Израиль через Ливан.
"Главная прокуратура Анкары начала расследование по факту убийства троих турецких граждан в результате авиаудара, организованного израильской армией, при попытке перебраться из Ливана в Израиль", - сообщило издание.
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В миреИзраильЛиванАнкара (провинция)Турция
 
 
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