https://ria.ru/20250205/tovaroproizvoditeli-1997450267.html
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО" - РИА Новости, 05.02.2025
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:47:00+03:00
2025-02-05T10:47:00+03:00
2025-02-05T10:47:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
москва
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997452682_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fbd13b0005b58cfa558705599077e7aa.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве, сообщает Фонд развития Югры. "На выставочном стенде Ханты-Мансийского автономного округа 17 компаний Югры презентуют свою продукцию, в том числе отмеченную знаками "Органик" и "Халяль", - говорится в сообщении. Уточняется, что посетители выставки смогут продегустировать югорские дикоросы и варенье из них, рыбную продукцию холодного, горячего копчения, рыбные консервы, фарш и полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные консервы, в том числе и из оленины, а также готовые блюда, сделанные по принципу "разогрел и съел". Помимо этого, Научно-производственный центр "Биологически активные вещества северных территорий" презентует эксклюзивную линейку чайных напитков на основе ферментированных листьев осины и рябины обыкновенной. Отмечается, что югорские производители уже традиционно примут участие в международном конкурсе "Лучший продукт", на котором ранее неоднократно были удостоены медалями различной степени, а также дипломами Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора.
https://ria.ru/20241209/yugra-1988123565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Москва, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО" в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве, сообщает Фонд развития Югры.
"На выставочном стенде Ханты-Мансийского автономного округа
17 компаний Югры презентуют свою продукцию, в том числе отмеченную знаками "Органик" и "Халяль", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посетители выставки смогут продегустировать югорские дикоросы и варенье из них, рыбную продукцию холодного, горячего копчения, рыбные консервы, фарш и полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные консервы, в том числе и из оленины, а также готовые блюда, сделанные по принципу "разогрел и съел".
Помимо этого, Научно-производственный центр "Биологически активные вещества северных территорий" презентует эксклюзивную линейку чайных напитков на основе ферментированных листьев осины и рябины обыкновенной.
Отмечается, что югорские производители уже традиционно примут участие в международном конкурсе "Лучший продукт", на котором ранее неоднократно были удостоены медалями различной степени, а также дипломами Министерства сельского хозяйства России
и Россельхознадзора
.