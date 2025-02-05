Рейтинг@Mail.ru
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО" - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:47 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/tovaroproizvoditeli-1997450267.html
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО" - РИА Новости, 05.02.2025
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:47:00+03:00
2025-02-05T10:47:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
москва
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997452682_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fbd13b0005b58cfa558705599077e7aa.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве, сообщает Фонд развития Югры. "На выставочном стенде Ханты-Мансийского автономного округа 17 компаний Югры презентуют свою продукцию, в том числе отмеченную знаками "Органик" и "Халяль", - говорится в сообщении. Уточняется, что посетители выставки смогут продегустировать югорские дикоросы и варенье из них, рыбную продукцию холодного, горячего копчения, рыбные консервы, фарш и полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные консервы, в том числе и из оленины, а также готовые блюда, сделанные по принципу "разогрел и съел". Помимо этого, Научно-производственный центр "Биологически активные вещества северных территорий" презентует эксклюзивную линейку чайных напитков на основе ферментированных листьев осины и рябины обыкновенной. Отмечается, что югорские производители уже традиционно примут участие в международном конкурсе "Лучший продукт", на котором ранее неоднократно были удостоены медалями различной степени, а также дипломами Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора.
https://ria.ru/20241209/yugra-1988123565.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997452682_46:0:957:683_1920x0_80_0_0_10517940b30a82d15f8a42482fb2b802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Москва, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"

Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО" в Москве

© Фото : Фонд развития ЮгрыТоваропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья ПРОДЭКСПО в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Фонд развития Югры
Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве, сообщает Фонд развития Югры.
"На выставочном стенде Ханты-Мансийского автономного округа 17 компаний Югры презентуют свою продукцию, в том числе отмеченную знаками "Органик" и "Халяль", - говорится в сообщении.
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Фонд развития Югры рассказал о ярмарке "Товары земли югорской"
9 декабря 2024, 12:05
Уточняется, что посетители выставки смогут продегустировать югорские дикоросы и варенье из них, рыбную продукцию холодного, горячего копчения, рыбные консервы, фарш и полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные консервы, в том числе и из оленины, а также готовые блюда, сделанные по принципу "разогрел и съел".
Помимо этого, Научно-производственный центр "Биологически активные вещества северных территорий" презентует эксклюзивную линейку чайных напитков на основе ферментированных листьев осины и рябины обыкновенной.
Отмечается, что югорские производители уже традиционно примут участие в международном конкурсе "Лучший продукт", на котором ранее неоднократно были удостоены медалями различной степени, а также дипломами Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругМоскваМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала