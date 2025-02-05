https://ria.ru/20250205/tovaroproizvoditeli-1997450267.html

Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"

Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО" - РИА Новости, 05.02.2025

Товаропроизводители из Югры представили свою продукцию на "ПРОДЭКСПО"

Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:47:00+03:00

2025-02-05T10:47:00+03:00

2025-02-05T10:47:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

москва

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Товаропроизводители из Ханты-Мансийского автономного округа представили свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО" в Москве, сообщает Фонд развития Югры. "На выставочном стенде Ханты-Мансийского автономного округа 17 компаний Югры презентуют свою продукцию, в том числе отмеченную знаками "Органик" и "Халяль", - говорится в сообщении. Уточняется, что посетители выставки смогут продегустировать югорские дикоросы и варенье из них, рыбную продукцию холодного, горячего копчения, рыбные консервы, фарш и полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные консервы, в том числе и из оленины, а также готовые блюда, сделанные по принципу "разогрел и съел". Помимо этого, Научно-производственный центр "Биологически активные вещества северных территорий" презентует эксклюзивную линейку чайных напитков на основе ферментированных листьев осины и рябины обыкновенной. Отмечается, что югорские производители уже традиционно примут участие в международном конкурсе "Лучший продукт", на котором ранее неоднократно были удостоены медалями различной степени, а также дипломами Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора.

https://ria.ru/20241209/yugra-1988123565.html

москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)