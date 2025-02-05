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Амурская тигрица попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике - РИА Новости, 05.02.2025
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09:04 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/tigritsa-1997434611.html
Амурская тигрица попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике
Амурская тигрица попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике - РИА Новости, 05.02.2025
Амурская тигрица попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике
Фотоловушки Хинганского заповедника засняли визит амурской тигрицы Елены, сообщается в Telegram-канале природоохранной зоны. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:04:00+03:00
2025-02-05T09:04:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 фев – РИА Новости. Фотоловушки Хинганского заповедника засняли визит амурской тигрицы Елены, сообщается в Telegram-канале природоохранной зоны. "При проверке отснятого материала с фотоловушек выяснилось, что тигрица Елена посещала Хинганское лесничество заповедника в октябре прошлого года. Хотя основное место ее обитания находится немного западнее, ближе к другому лесничеству - Антоновскому, тем не менее периодически Елена приходит в район, где она обитала до 2021 года и где она встретила отца своего потомства", - говорится в сообщении. Специалисты предполагают, что, возможно, Елена ищет себе жениха. Раннее специалисты Хинганского заповедника при поддержке АНО "Центр "Амурский тигр" завершили зимний экспедиционный выезд по обслуживанию фотоловушек. Они заменили батарейки и карты памяти в 26 фотоловушках. Некоторые камеры оказались замерзшими, поскольку техника не выдерживает 30-40 градусные морозы. Еще две фотоловушки сломал медведь. Тигрица Елена — "выпускница" Приморского центра реабилитации. В дикую природу в Амурской области ее выпустили в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурского тигра в границах исторического ареала. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы. Весной 2022 года у нее родились котята от дикого самца. Первый опыт материнства Елены специалисты назвали успешным, ее тигрята ведут самостоятельную жизнь.
https://ria.ru/20250204/jagnenok-1997272026.html
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Хорошие новости, Амурская область, Общество
Амурская тигрица попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике

Амурская тигрица Елена попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике

© Фото : Хинганский заповедник/TelegramТигрица Елена, заснятая фотоловушкой Хинганского заповедника
Тигрица Елена, заснятая фотоловушкой Хинганского заповедника - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Хинганский заповедник/Telegram
Тигрица Елена, заснятая фотоловушкой Хинганского заповедника
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 фев – РИА Новости. Фотоловушки Хинганского заповедника засняли визит амурской тигрицы Елены, сообщается в Telegram-канале природоохранной зоны.
"При проверке отснятого материала с фотоловушек выяснилось, что тигрица Елена посещала Хинганское лесничество заповедника в октябре прошлого года. Хотя основное место ее обитания находится немного западнее, ближе к другому лесничеству - Антоновскому, тем не менее периодически Елена приходит в район, где она обитала до 2021 года и где она встретила отца своего потомства", - говорится в сообщении.
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Специалисты предполагают, что, возможно, Елена ищет себе жениха.
Раннее специалисты Хинганского заповедника при поддержке АНО "Центр "Амурский тигр" завершили зимний экспедиционный выезд по обслуживанию фотоловушек. Они заменили батарейки и карты памяти в 26 фотоловушках. Некоторые камеры оказались замерзшими, поскольку техника не выдерживает 30-40 градусные морозы. Еще две фотоловушки сломал медведь.
Тигрица Елена — "выпускница" Приморского центра реабилитации. В дикую природу в Амурской области ее выпустили в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурского тигра в границах исторического ареала. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы. Весной 2022 года у нее родились котята от дикого самца. Первый опыт материнства Елены специалисты назвали успешным, ее тигрята ведут самостоятельную жизнь.
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