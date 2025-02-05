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Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр" - РИА Новости, 05.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:43 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/svo-1997593119.html
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр" - РИА Новости, 05.02.2025
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев передал военнослужащим группировки "Днепр" технику, бойцам доставили коптеры и болотоход, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:43:00+03:00
2025-02-05T18:43:00+03:00
надежные люди
россия
владимир якушев
единая россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев передал военнослужащим группировки "Днепр" технику, бойцам доставили коптеры и болотоход, сообщили в ЕР. "Владимир Якушев передал технику военным группировки "Днепр". От Единой России и фонда "Наша Правда" бойцам доставили коптеры и болотоход", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЕР. Как отмечается в сообщении, Якушев заявил, что ЕР продолжает поддерживать СВО и оказывать всю необходимую помощь Вооруженным силам РФ. "От фонда "Наша Правда" по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева передаем оборудование, которое поможет вам в вашей ратной работе. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашей страны", - приводятся слова Якушева в сообщении.
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россия, владимир якушев, единая россия, сво
Надежные люди, Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, СВО
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"

Секретарь генсовета "Единая Россия" Якушев передал технику военным в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев передал военнослужащим группировки "Днепр" технику, бойцам доставили коптеры и болотоход, сообщили в ЕР.
"Владимир Якушев передал технику военным группировки "Днепр". От Единой России и фонда "Наша Правда" бойцам доставили коптеры и болотоход", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЕР.
Как отмечается в сообщении, Якушев заявил, что ЕР продолжает поддерживать СВО и оказывать всю необходимую помощь Вооруженным силам РФ.
"От фонда "Наша Правда" по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева передаем оборудование, которое поможет вам в вашей ратной работе. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашей страны", - приводятся слова Якушева в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Надежные людиРоссияВладимир ЯкушевЕдиная РоссияСВО
 
 
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