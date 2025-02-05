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Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр" - РИА Новости, 05.02.2025
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев передал военнослужащим группировки "Днепр" технику, бойцам доставили коптеры и болотоход, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:43:00+03:00
2025-02-05T18:43:00+03:00
2025-02-05T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев передал военнослужащим группировки "Днепр" технику, бойцам доставили коптеры и болотоход, сообщили в ЕР. "Владимир Якушев передал технику военным группировки "Днепр". От Единой России и фонда "Наша Правда" бойцам доставили коптеры и болотоход", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЕР. Как отмечается в сообщении, Якушев заявил, что ЕР продолжает поддерживать СВО и оказывать всю необходимую помощь Вооруженным силам РФ. "От фонда "Наша Правда" по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева передаем оборудование, которое поможет вам в вашей ратной работе. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашей страны", - приводятся слова Якушева в сообщении.
https://ria.ru/20250205/svo-1997539624.html
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россия, владимир якушев, единая россия, сво
Надежные люди, Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, СВО
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"
Секретарь генсовета "Единая Россия" Якушев передал технику военным в зону СВО