https://ria.ru/20250205/svo-1997593119.html

Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"

Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр" - РИА Новости, 05.02.2025

Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев передал военнослужащим группировки "Днепр" технику, бойцам доставили коптеры и болотоход, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:43:00+03:00

2025-02-05T18:43:00+03:00

2025-02-05T18:43:00+03:00

надежные люди

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владимир якушев

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сво

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев передал военнослужащим группировки "Днепр" технику, бойцам доставили коптеры и болотоход, сообщили в ЕР. "Владимир Якушев передал технику военным группировки "Днепр". От Единой России и фонда "Наша Правда" бойцам доставили коптеры и болотоход", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЕР. Как отмечается в сообщении, Якушев заявил, что ЕР продолжает поддерживать СВО и оказывать всю необходимую помощь Вооруженным силам РФ. "От фонда "Наша Правда" по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева передаем оборудование, которое поможет вам в вашей ратной работе. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашей страны", - приводятся слова Якушева в сообщении.

https://ria.ru/20250205/svo-1997539624.html

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россия, владимир якушев, единая россия, сво