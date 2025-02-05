https://ria.ru/20250205/svo-1997539624.html

Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО

Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО - РИА Новости, 05.02.2025

Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО

Глава муниципального округа Ухта в Коми Магомед Османов сообщил, что сдал два своих охотничьих ружья для нужд участников спецоперации. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:43:00+03:00

2025-02-05T15:43:00+03:00

2025-02-05T15:43:00+03:00

надежные люди

ухта

сво

республика коми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497413_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_63dee77346a2f9577154326e36ca8df1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Глава муниципального округа Ухта в Коми Магомед Османов сообщил, что сдал два своих охотничьих ружья для нужд участников спецоперации. "Эти два ружья у меня уже давно были куплены, и я понял, что участникам спецоперации они будут нужнее, чем мне, поэтому принял решение отдать их на СВО", – говорит Османов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Глава Ухты призвал жителей города, располагающих оружием, так же проявить свою гражданскую позицию.

https://ria.ru/20250205/svo-1997514423.html

ухта

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ухта, сво, республика коми