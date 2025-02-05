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Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО - РИА Новости, 05.02.2025
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Надежные люди
 
15:43 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/svo-1997539624.html
Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО
Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО - РИА Новости, 05.02.2025
Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО
Глава муниципального округа Ухта в Коми Магомед Османов сообщил, что сдал два своих охотничьих ружья для нужд участников спецоперации. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:43:00+03:00
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надежные люди
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Глава муниципального округа Ухта в Коми Магомед Османов сообщил, что сдал два своих охотничьих ружья для нужд участников спецоперации. "Эти два ружья у меня уже давно были куплены, и я понял, что участникам спецоперации они будут нужнее, чем мне, поэтому принял решение отдать их на СВО", – говорит Османов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Глава Ухты призвал жителей города, располагающих оружием, так же проявить свою гражданскую позицию.
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ухта, сво, республика коми
Надежные люди, Ухта, СВО, Республика Коми
Глава Ухты в Коми сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО

Глава Ухты Магомед Османов сдал свои охотничьи ружья для нужд участников СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Глава муниципального округа Ухта в Коми Магомед Османов сообщил, что сдал два своих охотничьих ружья для нужд участников спецоперации.
"Эти два ружья у меня уже давно были куплены, и я понял, что участникам спецоперации они будут нужнее, чем мне, поэтому принял решение отдать их на СВО", – говорит Османов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава Ухты призвал жителей города, располагающих оружием, так же проявить свою гражданскую позицию.
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Надежные людиУхтаСВОРеспублика Коми
 
 
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