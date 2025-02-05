https://ria.ru/20250205/svo-1997514423.html

Власти Тюмени закажут на местном заводе технику для передачи в зону СВО

Власти Тюмени закажут на местном заводе технику для передачи в зону СВО - РИА Новости, 05.02.2025

Власти Тюмени закажут на местном заводе технику для передачи в зону СВО

Администрация Тюмени намерена сделать заказ машиностроительному заводу на изготовление востребованных в зоне специальной военной операции технических изделий,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:25:00+03:00

2025-02-05T14:25:00+03:00

2025-02-05T14:25:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 5 фев – РИА Новости. Администрация Тюмени намерена сделать заказ машиностроительному заводу на изготовление востребованных в зоне специальной военной операции технических изделий, чтобы передать в подразделения, сообщил глава города Максим Афанасьев. Глава города отметил, что предприятия Тюмени самостоятельно занимаются изготовлением техники по запросам бойцов и общественных организаций, которые формируют гуманитарные грузы для подразделений, участвующих в специальной военной операции. "Посетил Западносибирский машиностроительный завод, где не только научились добронировать машины, но и сконструировали и создали тележки, позволяющие повысить безопасность и маневренность наших военнослужащих в условиях СВО… В рамках проекта "Тюмень для Победы" мы намерены сформировать заказ из техники, производимой на машиностроительном предприятии, для подразделений, где служат тюменцы", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале. Афанасьев отметил, что техника прошла необходимые испытания, военные и специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища подтверждают её востребованность. Также инженеры завода разработали мобильную станцию радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников, которую можно крепить на корпус машины или размещать в мобильном переносном рюкзаке, а управляется она с с помощью выносного пульта. По словам представителя завода, испытания станции проходят успешно, военные дают ей положительные оценки. Разработки тюменского завода будут представлены 20 февраля в Челябинской области на форуме "Патриоты Урала".

https://ria.ru/20250205/svo-1997494065.html

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тюмень, челябинская область, сво