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Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:52:00+03:00

2025-02-05T13:52:00+03:00

2025-02-05T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность