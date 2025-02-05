https://ria.ru/20250205/svo-1997505086.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:52:00+03:00
2025-02-05T13:52:00+03:00
2025-02-05T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_0:125:3069:1851_1920x0_80_0_0_e26e9b2c95c45645763f91335415890a.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9fa1f12681d55628cb7deb5ea821684c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области
МО: бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области