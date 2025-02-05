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Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/svo-1997505086.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:52:00+03:00
2025-02-05T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области

МО: бойцы "Севера" нанесли поражение 15 украинским бригадам в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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