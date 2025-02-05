https://ria.ru/20250205/svo-1997494065.html
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая - РИА Новости, 05.02.2025
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая
Участники спецоперации получили гуманитарную помощь, собранную сообществом риелторов Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:26:00+03:00
2025-02-05T13:26:00+03:00
2025-02-05T13:26:00+03:00
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БАРНАУЛ, 5 фев – РИА Новости. Участники спецоперации получили гуманитарную помощь, собранную сообществом риелторов Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "В ноябре Народный фронт оказал содействие по отправке автомобиля и собранной гуманитарной помощи сообществом риелторов Республики Алтай. От ребят пришло сообщение, что всё отправленное - автомобиль, оборудование, масксети и многое другое - получено на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз получили штурмовики с донецкого направления. Бойцы благодарят всех, кто участвовал в отправке столь нужной им помощи.
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республика алтай, сво
Надежные люди, Республика Алтай, СВО
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая
Сообщество риелторов Алтая отправили партию гумпомощи участникам спецоперации
БАРНАУЛ, 5 фев – РИА Новости. Участники спецоперации получили гуманитарную помощь, собранную сообществом риелторов Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"В ноябре Народный фронт оказал содействие по отправке автомобиля и собранной гуманитарной помощи сообществом риелторов Республики Алтай. От ребят пришло сообщение, что всё отправленное - автомобиль, оборудование, масксети и многое другое - получено на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарный груз получили штурмовики с донецкого направления. Бойцы благодарят всех, кто участвовал в отправке столь нужной им помощи.