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Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая - РИА Новости, 05.02.2025
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Надежные люди
 
13:26 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/svo-1997494065.html
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая - РИА Новости, 05.02.2025
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая
Участники спецоперации получили гуманитарную помощь, собранную сообществом риелторов Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:26:00+03:00
2025-02-05T13:26:00+03:00
надежные люди
республика алтай
сво
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БАРНАУЛ, 5 фев – РИА Новости. Участники спецоперации получили гуманитарную помощь, собранную сообществом риелторов Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "В ноябре Народный фронт оказал содействие по отправке автомобиля и собранной гуманитарной помощи сообществом риелторов Республики Алтай. От ребят пришло сообщение, что всё отправленное - автомобиль, оборудование, масксети и многое другое - получено на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз получили штурмовики с донецкого направления. Бойцы благодарят всех, кто участвовал в отправке столь нужной им помощи.
https://ria.ru/20250205/svo-1997491291.html
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республика алтай, сво
Надежные люди, Республика Алтай, СВО
Участники СВО получили гуманитарную помощь от сообщества риелторов Алтая

Сообщество риелторов Алтая отправили партию гумпомощи участникам спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 фев – РИА Новости. Участники спецоперации получили гуманитарную помощь, собранную сообществом риелторов Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"В ноябре Народный фронт оказал содействие по отправке автомобиля и собранной гуманитарной помощи сообществом риелторов Республики Алтай. От ребят пришло сообщение, что всё отправленное - автомобиль, оборудование, масксети и многое другое - получено на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарный груз получили штурмовики с донецкого направления. Бойцы благодарят всех, кто участвовал в отправке столь нужной им помощи.
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Надежные людиРеспублика АлтайСВО
 
 
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