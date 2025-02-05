https://ria.ru/20250205/svo-1997491291.html

Магаданцы готовят подарки к 23 февраля для бойцов в зоне СВО

Магаданцы готовят подарки к 23 февраля для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 05.02.2025

Магаданцы готовят подарки к 23 февраля для бойцов в зоне СВО

Жители Магаданской области готовят посылки для бойцов-участников спецоперации к 23 февраля, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:15:00+03:00

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МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости. Жители Магаданской области готовят посылки для бойцов-участников спецоперации к 23 февраля, сообщает в среду правительство региона. "Подарки бойцам к 23 февраля от губернатора и правительства готовят к отправке в зону СВО. Их доставят вместе с грузом Штаба сбора помощи солдатам. Всего на склад Магаданской области в ДНР передадут 4,5 тонны всего необходимого для доставки нашим парням по линии боевого соприкосновения. Это подарки ко Дню защитника Отечества, адресные посылки от родных и коллег, масксети, медицинские принадлежности и многое другое", - говорится в сообщении. Дополняется, что в адресные посылки также вложили вязаные носки ручной работы от пожилых волонтеров, нательное и нижнее бельё и многое другое. "В сборе помощи задействованы практически все населённые пункты нашего региона. Всё больше людей понимает важность сплочения в общем деле приближения Победы. Сегодня, например, к нам обратились из Северо-Эвенского округа и предложили помощь в плетении масксетей", - цитирует правительство Колымы руководителя Штаба сбора помощи солдатам в Магаданской областной библиотеке Пушкина Юлию Домрину. Уточняется, что в прошлом году Штаб доставил в зону СВО порядка 20 тонн груза, сейчас общий вес посылок - более 4,5 тонны, всего с начала спецоперации колымским защитникам отправили свыше 90 тонн груза.

https://ria.ru/20250205/habarovsk-1997455583.html

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магаданская область, донецкая народная республика, сво