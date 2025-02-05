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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.02.2025
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12:52 05.02.2025 (обновлено: 12:54 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/svo-1997482669.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 60 военных, танк, две боевые машины... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:52:00+03:00
2025-02-05T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 60 военных, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 60 военных, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьБезопасность
 
 
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