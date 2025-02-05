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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 60 военных, танк, две боевые машины... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:52:00+03:00

2025-02-05T12:52:00+03:00

2025-02-05T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 60 военных, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность