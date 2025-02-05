https://ria.ru/20250205/ssha-1997496380.html

США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции

США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции - РИА Новости, 05.02.2025

США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции

Президент США Дональд Трамп передал ЕС сигнал о том, что США не обязаны "таскать их на своей спине" и платить цену за их политическую некомпетентность, заявил... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:34:00+03:00

2025-02-05T13:34:00+03:00

2025-02-05T13:34:00+03:00

в мире

сша

турция

дональд трамп

хакан фидан

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал ЕС сигнал о том, что США не обязаны "таскать их на своей спине" и платить цену за их политическую некомпетентность, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Новая точка зрения (Дональда) Трампа состоит в том, что "минуту, но я не обязан таскать вас (ЕС) на спине, не обязан платить цену за вашу некомпетентность в вопросах обороны и политики". Трамп посылает серьезный сигнал. Мы – Турция - еще ранее заявляли об этой системной неисправности (в ЕС)", - сказал Фидан, отвечая на вопросы редакторов государственного агентства Anadolu. По его словам, фактор ЕС сегодня действует "под зонтиком" США. "Сейчас они будут пытаться вернуться к прежнему формату в отношениях с США, искать инструменты", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

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в мире, сша, турция, дональд трамп, хакан фидан, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады