https://ria.ru/20250205/ssha-1997496380.html
США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции
США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции - РИА Новости, 05.02.2025
США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции
Президент США Дональд Трамп передал ЕС сигнал о том, что США не обязаны "таскать их на своей спине" и платить цену за их политическую некомпетентность, заявил... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:34:00+03:00
2025-02-05T13:34:00+03:00
2025-02-05T13:34:00+03:00
в мире
сша
турция
дональд трамп
хакан фидан
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал ЕС сигнал о том, что США не обязаны "таскать их на своей спине" и платить цену за их политическую некомпетентность, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Новая точка зрения (Дональда) Трампа состоит в том, что "минуту, но я не обязан таскать вас (ЕС) на спине, не обязан платить цену за вашу некомпетентность в вопросах обороны и политики". Трамп посылает серьезный сигнал. Мы – Турция - еще ранее заявляли об этой системной неисправности (в ЕС)", - сказал Фидан, отвечая на вопросы редакторов государственного агентства Anadolu. По его словам, фактор ЕС сегодня действует "под зонтиком" США. "Сейчас они будут пытаться вернуться к прежнему формату в отношениях с США, искать инструменты", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20250205/es-1997434525.html
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3ab3c0345e0f1cfb7307accd77197d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, дональд трамп, хакан фидан, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Турция, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США не будут платить цену за некомпетентность ЕС, заявили в Турции
МИД Турции: США не будут платить цену за некомпетентность ЕС