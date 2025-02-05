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В США при стрельбе на складе погиб человек

В США при стрельбе на складе погиб человек - РИА Новости, 05.02.2025

В США при стрельбе на складе погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, 5 пострадали в результате стрельбы на складе производителя косметики в Нью-Олбани американского штата Огайо, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:29:00+03:00

2025-02-05T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 5 пострадали в результате стрельбы на складе производителя косметики в Нью-Олбани американского штата Огайо, сообщает местный телеканал NBC4. "Один человек погиб, и пять человек пострадали после стрельбы на складе в Нью-Олбани... Стрельба произошла в здании KDC/One", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на местные власти. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, подозреваемый скрылся. Как считает полиция, речь идет о намеренном нападении.

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