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Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией

Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией - РИА Новости, 05.02.2025

Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией

Республиканцы внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на "Иудею и Самарию",... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:34:00+03:00

2025-02-05T02:34:00+03:00

2025-02-05T02:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Республиканцы внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на "Иудею и Самарию", заявил сенатор Том Коттон. "Законные и исторические права еврейского народа на Иудею и Самарию насчитывают тысячи лет. США должны перестать использовать политически мотивированный термин "Западный берег" по отношению к библейскому сердцу Израиля", - говорится в распространенном заявлении законодателя. Законопроект о замене в официальных документах "Западного берега" на "Иудею и Самарию" внесен в обе палаты конгресса законодателями-республиканцами.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша