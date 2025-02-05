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Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией - РИА Новости, 05.02.2025
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Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией
Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией - РИА Новости, 05.02.2025
Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией
Республиканцы внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на "Иудею и Самарию",... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Республиканцы внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на "Иудею и Самарию", заявил сенатор Том Коттон. "Законные и исторические права еврейского народа на Иудею и Самарию насчитывают тысячи лет. США должны перестать использовать политически мотивированный термин "Западный берег" по отношению к библейскому сердцу Израиля", - говорится в распространенном заявлении законодателя. Законопроект о замене в официальных документах "Западного берега" на "Иудею и Самарию" внесен в обе палаты конгресса законодателями-республиканцами.
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Республиканцы предложили называть Западный берег Иудеей и Самарией

Республиканцы внесли проект о замене названия Западный берег на Иудею и Самарию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Республиканцы внесли в сенат и палату представителей США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на "Иудею и Самарию", заявил сенатор Том Коттон.
"Законные и исторические права еврейского народа на Иудею и Самарию насчитывают тысячи лет. США должны перестать использовать политически мотивированный термин "Западный берег" по отношению к библейскому сердцу Израиля", - говорится в распространенном заявлении законодателя.
Законопроект о замене в официальных документах "Западного берега" на "Иудею и Самарию" внесен в обе палаты конгресса законодателями-республиканцами.
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