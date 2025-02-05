https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997595614.html

Спецоперация, 5 февраля: ВС России освободили Новомлынск и Барановку

Спецоперация, 5 февраля: ВС России освободили Новомлынск и Барановку - РИА Новости, 05.02.2025

Спецоперация, 5 февраля: ВС России освободили Новомлынск и Барановку

Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, а "Центр" - Барановку в Донецкой Народной Республике, говорится в опубликованной в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:56:00+03:00

2025-02-05T18:56:00+03:00

2025-02-05T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, а "Центр" - Барановку в Донецкой Народной Республике, говорится в опубликованной в среду сводке Минобороны РФ. Также в сводке указано, что "Запад" и "Центр" вместе с остальными участвующими в СВО группировками нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника, продолжили активные наступательные действия. Всего за сутки украинские войска потеряли до 1130 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился восьми боевых бронированных машин, в том числе двух бронетранспортёров М113 производства США, двух БМП и 14 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены восемь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также объектам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников самолетного типа. Удар "Искандера-М" по боевикам В отдельной сводке сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов в Сумской области Украины. За сутки российские подразделения уничтожили в курском пограничье до 325 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортёр, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета. За всё время боевых действий на курском направлении их потери превысили 57 655 военнослужащих. Также российское ведомство сообщило, что по месту скопления живой силы и техники ВСУ в населённом пункте Стецковка в Сумской области был нанесён ракетный удар комплексом "Искандер-М". Уничтожены склад боеприпасов и больше 50 единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен были переданы столько же пленных ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ. Все российские военнослужащие сейчас в Белоруссии, получают необходимую психологическую и медицинскую помощь и имеют возможность связаться с родственниками. Их доставят в РФ. Гуманитарное содействие при возвращении оказали Объединённые Арабские Эмираты. Лавров приветствует слова Трампа В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в среду ВСУ обстреляли Горловку десятью снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. Мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе" сказал, что Россия приветствует слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Граничит с безумием Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. Он также переложил на США ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий и обвинил своих союзников в поставках устаревших вооружений. Он также не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского, обратил внимание, что с учётом динамики спецоперации и развития событий на земле, заинтересованность в переговорах должна исходить от Киева. В то же время, пока на Украине установлен законодательный запрет на переговоры, заявления Зеленского можно воспринимать только как пустые слова, подчеркнул он. Требования о предоставлении ядерного оружия, противоречащие режиму нераспространения таких вооружений, граничат с безумием, отметил Песков. Он выразил надежду, что в Европе есть политики, которые понимают абсурдность и опасность подобных обсуждений. Проекты недвижимости Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что президент США Дональд Трамп осенью 2024 года говорил Зеленскому, что Украина станет хорошим местом для проектов недвижимости. В ходе этого разговора он уделил внимание Одессе, подчеркивает издание. Сам Трамп в среду заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп. Песков сообщил журналистам, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности (пройдёт 14-16 февраля) обсудит цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине и встретится с союзниками, которые "готовы сотрудничать". Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по безопасности", сообщил украинский информационный портал Fakty. Продлил военное положение Украинские СМИ и официальные лица сообщали в среду о взрывах в Киеве, в подконтрольном ВСУ Херсоне, о пожаре в Харькове, а также о взрывах и повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Зеленский в среду подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая, сообщило в среду издание "Страна.ua".

https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html

https://ria.ru/20250205/amerika-1997534948.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250205/vrag-1997539864.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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