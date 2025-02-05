Спецоперация, 5 февраля: ВС России освободили Новомлынск и Барановку
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, а "Центр" - Барановку в Донецкой Народной Республике, говорится в опубликованной в среду сводке Минобороны РФ.
Также в сводке указано, что "Запад" и "Центр" вместе с остальными участвующими в СВО группировками нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника, продолжили активные наступательные действия. Всего за сутки украинские войска потеряли до 1130 военнослужащих.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также объектам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников самолетного типа.
© ИнфографикаГруппировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
© Инфографика
Группировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
Удар "Искандера-М" по боевикам
В отдельной сводке сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктов Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов в Сумской области Украины.
За сутки российские подразделения уничтожили в курском пограничье до 325 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортёр, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета. За всё время боевых действий на курском направлении их потери превысили 57 655 военнослужащих.
Также российское ведомство сообщило, что по месту скопления живой силы и техники ВСУ в населённом пункте Стецковка в Сумской области был нанесён ракетный удар комплексом "Искандер-М". Уничтожены склад боеприпасов и больше 50 единиц бронированной и автомобильной техники.
Кроме того, Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен были переданы столько же пленных ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ. Все российские военнослужащие сейчас в Белоруссии, получают необходимую психологическую и медицинскую помощь и имеют возможность связаться с родственниками. Их доставят в РФ. Гуманитарное содействие при возвращении оказали Объединённые Арабские Эмираты.
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В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в среду ВСУ обстреляли Горловку десятью снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. Мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате восемь поселков и жилых массивов обесточены, повреждены дома и образовательное учреждение.
Граничит с безумием
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. Он также переложил на США ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий и обвинил своих союзников в поставках устаревших вооружений. Он также не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского, обратил внимание, что с учётом динамики спецоперации и развития событий на земле, заинтересованность в переговорах должна исходить от Киева. В то же время, пока на Украине установлен законодательный запрет на переговоры, заявления Зеленского можно воспринимать только как пустые слова, подчеркнул он.
Требования о предоставлении ядерного оружия, противоречащие режиму нераспространения таких вооружений, граничат с безумием, отметил Песков. Он выразил надежду, что в Европе есть политики, которые понимают абсурдность и опасность подобных обсуждений.
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Проекты недвижимости
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что президент США Дональд Трамп осенью 2024 года говорил Зеленскому, что Украина станет хорошим местом для проектов недвижимости. В ходе этого разговора он уделил внимание Одессе, подчеркивает издание.
Сам Трамп в среду заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп. Песков сообщил журналистам, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались.
Спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности (пройдёт 14-16 февраля) обсудит цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине и встретится с союзниками, которые "готовы сотрудничать".
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по безопасности", сообщил украинский информационный портал Fakty.
Продлил военное положение
Украинские СМИ и официальные лица сообщали в среду о взрывах в Киеве, в подконтрольном ВСУ Херсоне, о пожаре в Харькове, а также о взрывах и повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Зеленский в среду подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая, сообщило в среду издание "Страна.ua".
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