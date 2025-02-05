https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997436105.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:03:00+03:00

2025-02-05T16:03:00+03:00

2025-02-05T16:03:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 5 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР. Кроме того, поражены 157 районов скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотников и склады боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили 57 дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении до 325 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 653 самолета, 283 вертолета, 42 463 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 034 танка и других бронемашин, 1513 реактивных систем залпового огня, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 218 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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