https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997419868.html
Операторы БПЛА уничтожили замаскированную станцию Starlink
Операторы БПЛА уничтожили замаскированную станцию Starlink - РИА Новости, 05.02.2025
Операторы БПЛА уничтожили замаскированную станцию Starlink
Операторы БПЛА разведывательного батальона группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на ореховском направлении РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:06:00+03:00
2025-02-05T05:06:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА разведывательного батальона группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир разведывательной роты с позывным "Колибри". "После обнаружения цели, замаскированной в заброшенной застройке, оператор дрона передал координаты на командный пункт. На уничтожение цели был направлен ударный дрон, оператор которого точным сбросом поразил станцию спутниковой связи Starlink противника, лишив его возможности оперативного управления подразделением", - сказал он. По словам офицера, БПЛА в настоящее время становится одним из ключевых компонентов противодействия на поле боя. "Сейчас больше технические средства используются, такие как FPV-дроны, дроны на оптоволокне, столкновения с противником в стрелковом бою минимизированы, в основном работает артиллерия, корректируется ее работа с коптеров... Любая работа выполняется с помощью БПЛА, соответственно, никто никуда не пойдет, пока не доложат, что чисто и можно идти. Даже разминирование троп идет с помощью операторов БПЛА", - рассказал он о боевой работе подразделения. "Выдаются постоянно современные средства РЭБ, "Капюшоны" для пеших войск, для техники, которые давят каналы управления дронов", - добавил командир разведроты.
https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996225401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Операторы БПЛА уничтожили замаскированную станцию Starlink
Операторы БПЛА уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА разведывательного батальона группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир разведывательной роты с позывным "Колибри".
"После обнаружения цели, замаскированной в заброшенной застройке, оператор дрона передал координаты на командный пункт. На уничтожение цели был направлен ударный дрон, оператор которого точным сбросом поразил станцию спутниковой связи Starlink противника, лишив его возможности оперативного управления подразделением", - сказал он.
По словам офицера, БПЛА в настоящее время становится одним из ключевых компонентов противодействия на поле боя.
"Сейчас больше технические средства используются, такие как FPV-дроны, дроны на оптоволокне, столкновения с противником в стрелковом бою минимизированы, в основном работает артиллерия, корректируется ее работа с коптеров... Любая работа выполняется с помощью БПЛА, соответственно, никто никуда не пойдет, пока не доложат, что чисто и можно идти. Даже разминирование троп идет с помощью операторов БПЛА", - рассказал он о боевой работе подразделения.
"Выдаются постоянно современные средства РЭБ, "Капюшоны" для пеших войск, для техники, которые давят каналы управления дронов", - добавил командир разведроты.