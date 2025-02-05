https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997417989.html
Высококлассные инструкторы готовят пополнение в бригаду Невского
Высококлассные инструкторы готовят пополнение в бригаду Невского - РИА Новости, 05.02.2025
Высококлассные инструкторы готовят пополнение в бригаду Невского
Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада им. А Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России увеличивает количество личного состава,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:23:00+03:00
2025-02-05T04:23:00+03:00
2025-02-05T04:27:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада им. А Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России увеличивает количество личного состава, обучение новобранцев проходит в учебном центре, специальности подбираются по личным качествам, а подготовкой занимаются высококлассные инструкторы, прошедшие жесткий отбор, рассказал РИА Новости начальник учебного центра полигона бригады с позывным "Никитич". "У нас в бригаде находится не совсем полигон. Это учебный центр. Подготовка проводится по всем воинским специальностям, которые востребованы в условиях боевых действий. Увеличивается штат бригады, соответственно, увеличивается количество обучаемых. Инструктора высокого уровня, высокого класса. Инструктора проходят отбор, обязательное требование - это наличие боевого опыта по тем специальностям, по которым они преподают",- рассказал "Никитич". Он отметил, что специальность для новобранцев подбирают в зависимости от их личных качеств и расположенности, но перед этим необходимо пройти базовый курс военной подготовки. "В зависимости от наклонностей и способностей обучаемого определяется его специальность… К боевым действиям привлекаются те бойцы, которые прошли боевую подготовку. Базовую подготовку в лагере и подготовку по своей специальности, плюс слаженность в составе подразделения. Оценивают готовность бойца к выполнению задач инструктора и командиры подразделений, в которые эти бойцы будут направлены", - рассказал начальник центра подготовки.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Высококлассные инструкторы готовят пополнение в бригаду Невского
Добровольческая бригада имени Невского увеличит число личного состава
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада им. А Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России увеличивает количество личного состава, обучение новобранцев проходит в учебном центре, специальности подбираются по личным качествам, а подготовкой занимаются высококлассные инструкторы, прошедшие жесткий отбор, рассказал РИА Новости начальник учебного центра полигона бригады с позывным "Никитич".
"У нас в бригаде находится не совсем полигон. Это учебный центр. Подготовка проводится по всем воинским специальностям, которые востребованы в условиях боевых действий. Увеличивается штат бригады, соответственно, увеличивается количество обучаемых. Инструктора высокого уровня, высокого класса. Инструктора проходят отбор, обязательное требование - это наличие боевого опыта по тем специальностям, по которым они преподают",- рассказал "Никитич".
Он отметил, что специальность для новобранцев подбирают в зависимости от их личных качеств и расположенности, но перед этим необходимо пройти базовый курс военной подготовки.
"В зависимости от наклонностей и способностей обучаемого определяется его специальность… К боевым действиям привлекаются те бойцы, которые прошли боевую подготовку. Базовую подготовку в лагере и подготовку по своей специальности, плюс слаженность в составе подразделения. Оценивают готовность бойца к выполнению задач инструктора и командиры подразделений, в которые эти бойцы будут направлены", - рассказал начальник центра подготовки.