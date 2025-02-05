https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997402629.html

Гвардеец Морский уничтожил из РПГ пикап ВСУ с боевиками

Гвардеец Морский уничтожил из РПГ пикап ВСУ с боевиками - РИА Новости, 05.02.2025

Гвардеец Морский уничтожил из РПГ пикап ВСУ с боевиками

Гвардии младший лейтенант Иван Морский со своей группой участвовал в штурме укрепленного опорного пункта противника и лично уничтожил из РПГ пикап с семью... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:06:00+03:00

2025-02-05T00:06:00+03:00

2025-02-05T00:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гвардии младший лейтенант Иван Морский со своей группой участвовал в штурме укрепленного опорного пункта противника и лично уничтожил из РПГ пикап с семью украинскими военнослужащими, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что группа Ивана Морского скрытно пробрался в тыл врага и окружила укрепленные позиции ВСУ. "Обнаружив с помощью БПЛА и визуальной разведки местности позиции вражеской техники и расположение огневых точек, группа заняла выгодные позиции и по сигналу командира группы вступила в бой. Оперативно подавив две пулеметные точки на позициях, подчиненные Ивана Морского вытеснили врага с занимаемого рубежа. В то же время командир обнаружил семерых военнослужащих ВСУ, пытавшихся покинуть поля боя. Выждав, когда противник погрузится в пикап, Иван прицельным выстрелом из РПГ уничтожил транспортное средство вместе с украинскими боевиками. Оставшиеся силы противника, не имея путей к отступлению, были полностью уничтожены", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря смелым и решительным действиям Ивана Морского удалось взять опорный пункт боевиков без потерь среди личного состава и обеспечить быстрое продвижение основных сил в заданном районе.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность