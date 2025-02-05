https://ria.ru/20250205/soglasheniya-1997449740.html

Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ

Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ - РИА Новости, 05.02.2025

Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ

Власти Белгородской области подписали с первыми пятью предприятиями соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территории... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:31:00+03:00

2025-02-05T10:31:00+03:00

2025-02-05T10:55:00+03:00

белгородская область

россия

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Власти Белгородской области подписали с первыми пятью предприятиями соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территории региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С первыми пятью предприятиями подписали соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Белгородской области… Главная цель - поддержка предприятий Шебекино, чтобы они могли справиться с тем ущербом, который им нанесли вооружённые силы Украины", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. На территории Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина начала действовать свободная экономическая зона. Региональные правовые акты, регулирующие вопросы о порядке функционирования СЭЗ на территории Белгородской области, вступили в силу одновременно с постановлением правительства РФ 16 октября 2024 года. В течение I квартала 2025 года компании из Шебекинского округа станут резидентами СЭЗ и получат преференции. Как сообщил губернатор Белгородской области, первым предприятием, подписавшим соглашение, стал "Аллнекс Белгород". В результате реализации инвестиционных проектов на пяти земельных участках, включённых в свободную экономическую зону, предполагается создание около 435 рабочих мест, а совокупный объём выручки за весь период реализации инвестиционных проектов составит около 104 миллиардов рублей. В настоящее время на согласовании в министерстве экономического развития РФ находятся ещё пять заявок от белгородских предприятий для вступления в свободную экономическую зону. Всего в регистрации на получение статуса резидента СЭЗ были заинтересованы более 200 предприятий Белгородской области. Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, создать новые и сохранить действующие рабочие места, нарастить объёмы производства продукции, а также обеспечить жителей приграничья необходимыми товарами и услугами. Такие компании должны иметь земельные участки и работать в приграничных Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

https://ria.ru/20250204/gladkov-1997366339.html

https://ria.ru/20250127/gladkov-1995660088.html

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шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, шебекино, вячеслав гладков