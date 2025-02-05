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Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ - РИА Новости, 05.02.2025
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Белгородская область
 
10:31 05.02.2025 (обновлено: 10:55 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/soglasheniya-1997449740.html
Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ
Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ - РИА Новости, 05.02.2025
Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ
Власти Белгородской области подписали с первыми пятью предприятиями соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территории... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:31:00+03:00
2025-02-05T10:55:00+03:00
белгородская область
россия
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Власти Белгородской области подписали с первыми пятью предприятиями соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территории региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С первыми пятью предприятиями подписали соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Белгородской области… Главная цель - поддержка предприятий Шебекино, чтобы они могли справиться с тем ущербом, который им нанесли вооружённые силы Украины", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. На территории Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина начала действовать свободная экономическая зона. Региональные правовые акты, регулирующие вопросы о порядке функционирования СЭЗ на территории Белгородской области, вступили в силу одновременно с постановлением правительства РФ 16 октября 2024 года. В течение I квартала 2025 года компании из Шебекинского округа станут резидентами СЭЗ и получат преференции. Как сообщил губернатор Белгородской области, первым предприятием, подписавшим соглашение, стал "Аллнекс Белгород". В результате реализации инвестиционных проектов на пяти земельных участках, включённых в свободную экономическую зону, предполагается создание около 435 рабочих мест, а совокупный объём выручки за весь период реализации инвестиционных проектов составит около 104 миллиардов рублей. В настоящее время на согласовании в министерстве экономического развития РФ находятся ещё пять заявок от белгородских предприятий для вступления в свободную экономическую зону. Всего в регистрации на получение статуса резидента СЭЗ были заинтересованы более 200 предприятий Белгородской области. Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, создать новые и сохранить действующие рабочие места, нарастить объёмы производства продукции, а также обеспечить жителей приграничья необходимыми товарами и услугами. Такие компании должны иметь земельные участки и работать в приграничных Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.
https://ria.ru/20250204/gladkov-1997366339.html
https://ria.ru/20250127/gladkov-1995660088.html
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россия, шебекино, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Шебекино, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о первых резидентах белгородской СЭЗ

Гладков: Белгородская область подписала соглашения об условиях работы в СЭЗ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Власти Белгородской области подписали с первыми пятью предприятиями соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территории региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С первыми пятью предприятиями подписали соглашения об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Белгородской области… Главная цель - поддержка предприятий Шебекино, чтобы они могли справиться с тем ущербом, который им нанесли вооружённые силы Украины", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Вчера, 17:56
На территории Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина начала действовать свободная экономическая зона. Региональные правовые акты, регулирующие вопросы о порядке функционирования СЭЗ на территории Белгородской области, вступили в силу одновременно с постановлением правительства РФ 16 октября 2024 года. В течение I квартала 2025 года компании из Шебекинского округа станут резидентами СЭЗ и получат преференции.
Как сообщил губернатор Белгородской области, первым предприятием, подписавшим соглашение, стал "Аллнекс Белгород". В результате реализации инвестиционных проектов на пяти земельных участках, включённых в свободную экономическую зону, предполагается создание около 435 рабочих мест, а совокупный объём выручки за весь период реализации инвестиционных проектов составит около 104 миллиардов рублей.
В настоящее время на согласовании в министерстве экономического развития РФ находятся ещё пять заявок от белгородских предприятий для вступления в свободную экономическую зону. Всего в регистрации на получение статуса резидента СЭЗ были заинтересованы более 200 предприятий Белгородской области.
Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, создать новые и сохранить действующие рабочие места, нарастить объёмы производства продукции, а также обеспечить жителей приграничья необходимыми товарами и услугами.
Такие компании должны иметь земельные участки и работать в приграничных Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.
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Белгородская областьРоссияШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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