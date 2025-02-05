https://ria.ru/20250205/sobyanin-1997524170.html
Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы
Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы - РИА Новости, 05.02.2025
Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию столичной противопожарной службы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:49:00+03:00
2025-02-05T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию столичной противопожарной службы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С докладом об обеспечении пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на заседании президиума правительства Москвы выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию в этой сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что около 18 тысяч человек работают в составе пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Это специалисты высокого класса, подготовленные к противостоянию огню, поиску и спасению людей с высоты, на водных объектах и природных территориях. "С 2010 года число пожаров в Москве снизилось более чем на 80%, а количество происшествий на воде — на 64%. Среднее время прибытия московских спасателей и пожарных на место вызова составляет менее семи минут, что является одним из лучших показателей среди крупнейших мегаполисов мира. Более чем в 12 раз сократилось время ожидания ответа оператора системы 112", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что высоких результатов удалось достичь благодаря программе модернизации противопожарной службы и службы спасения на водах, которую правительство Москвы реализует в последние годы. "В ее рамках в городе создают новые пожарно-спасательные подразделения, оснащенные современной техникой и оборудованием, проводят цифровизацию и автоматизацию процессов приема и обработки информации о происшествиях, организуют регулярные тренировки и учения сотрудников пожарно-спасательного гарнизона", - уточняется в сообщении. Добавляется, что в 2024 году создали два новых пожарно-спасательных отряда, они обеспечивают безопасность более 115 тысяч горожан. А с 2011 года для московского гарнизона построили и отремонтировали более 50 пожарных депо.
https://ria.ru/20250205/biryukov-1997475825.html
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москва, сергей собянин, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы
Мэр Москвы Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию столичной противопожарной службы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С докладом об обеспечении пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на заседании президиума правительства Москвы
выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
. По итогам обсуждения Сергей Собянин
поручил продолжить модернизацию в этой сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 18 тысяч человек работают в составе пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Это специалисты высокого класса, подготовленные к противостоянию огню, поиску и спасению людей с высоты, на водных объектах и природных территориях.
"С 2010 года число пожаров в Москве снизилось более чем на 80%, а количество происшествий на воде — на 64%. Среднее время прибытия московских спасателей и пожарных на место вызова составляет менее семи минут, что является одним из лучших показателей среди крупнейших мегаполисов мира. Более чем в 12 раз сократилось время ожидания ответа оператора системы 112", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что высоких результатов удалось достичь благодаря программе модернизации противопожарной службы и службы спасения на водах, которую правительство Москвы реализует в последние годы.
"В ее рамках в городе создают новые пожарно-спасательные подразделения, оснащенные современной техникой и оборудованием, проводят цифровизацию и автоматизацию процессов приема и обработки информации о происшествиях, организуют регулярные тренировки и учения сотрудников пожарно-спасательного гарнизона", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что в 2024 году создали два новых пожарно-спасательных отряда, они обеспечивают безопасность более 115 тысяч горожан. А с 2011 года для московского гарнизона построили и отремонтировали более 50 пожарных депо.