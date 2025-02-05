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США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters - РИА Новости, 05.02.2025
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16:22 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/siriya-1997548665.html
США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters
США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters - РИА Новости, 05.02.2025
США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters
США не уведомляли курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF, СДС) о планах по выводу своих войск из Сирии, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:22:00+03:00
2025-02-05T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США не уведомляли курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF, СДС) о планах по выводу своих войск из Сирии, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя SDF. Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон разрабатывает планы вывода войск США из Сирии. Сообщалось, что в Пентагоне на фоне интереса президента США Дональда Трампа к идее вывода войск начали составлять планы полного вывода американских сил из Сирии за 30, 60 или 90 дней. "Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" заявили в среду, что группировка не получала от американских войск на севере и востоке Сирии никаких планов по выводу войск", - говорится в материале агентство. Представитель SDF Фархад Шами заявил в комментарии агентству, что "Исламское государство"* (ИГИЛ*, ИГ*) "и другие злобные силы ждут возможности вывода американских войск, чтобы активизироваться и достичь состояния 2014 года".* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, сирия, сша, россия, дональд трамп, сирийские демократические силы, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Россия, Дональд Трамп, Сирийские демократические силы, Министерство обороны США
США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters

Reuters: SDF не получали от США уведомлений о планах по выводе войск из Сирии

© AP Photo / Baderkhan Ahmad"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии
Сирийские демократические силы (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США не уведомляли курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF, СДС) о планах по выводу своих войск из Сирии, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя SDF.
Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон разрабатывает планы вывода войск США из Сирии. Сообщалось, что в Пентагоне на фоне интереса президента США Дональда Трампа к идее вывода войск начали составлять планы полного вывода американских сил из Сирии за 30, 60 или 90 дней.
«
"Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" заявили в среду, что группировка не получала от американских войск на севере и востоке Сирии никаких планов по выводу войск", - говорится в материале агентство.
Представитель SDF Фархад Шами заявил в комментарии агентству, что "Исламское государство"* (ИГИЛ*, ИГ*) "и другие злобные силы ждут возможности вывода американских войск, чтобы активизироваться и достичь состояния 2014 года".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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В миреСирияСШАРоссияДональд ТрампСирийские демократические силыМинистерство обороны США
 
 
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