https://ria.ru/20250205/siriya-1997548665.html

США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters

США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters - РИА Новости, 05.02.2025

США не уведомляли курдов в Сирии о планах по выводу войск, пишет Reuters

США не уведомляли курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF, СДС) о планах по выводу своих войск из Сирии, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:22:00+03:00

2025-02-05T16:22:00+03:00

2025-02-05T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США не уведомляли курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF, СДС) о планах по выводу своих войск из Сирии, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя SDF. Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон разрабатывает планы вывода войск США из Сирии. Сообщалось, что в Пентагоне на фоне интереса президента США Дональда Трампа к идее вывода войск начали составлять планы полного вывода американских сил из Сирии за 30, 60 или 90 дней. "Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" заявили в среду, что группировка не получала от американских войск на севере и востоке Сирии никаких планов по выводу войск", - говорится в материале агентство. Представитель SDF Фархад Шами заявил в комментарии агентству, что "Исламское государство"* (ИГИЛ*, ИГ*) "и другие злобные силы ждут возможности вывода американских войск, чтобы активизироваться и достичь состояния 2014 года".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, сша, россия, дональд трамп, сирийские демократические силы, министерство обороны сша