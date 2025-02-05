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Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11 - РИА Новости, 05.02.2025
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14:27 05.02.2025 (обновлено: 14:32 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/shvetsiya-1997515829.html
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11 - РИА Новости, 05.02.2025
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11
Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, данные о числе пострадавших уточняются, сообщает в среду полиция Швеции. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:27:00+03:00
2025-02-05T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, данные о числе пострадавших уточняются, сообщает в среду полиция Швеции. Ранее правоохранители сообщали, что в результате стрельбы погибли около 10 человек. Подозреваемым является один из погибших, он действовал в одиночку. "На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно", - сказано в сообщении правоохранителей.Полиция подтвердила, что нападение произошло в кампусе Risbergska - образовательном центре для обучения взрослых. По словам правоохранителей, на данный момент мотивы преступника неизвестны, однако все указывает на то, что он действовал не по идеологическим мотивам. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
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в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11

Число погибших после стрельбы в школе в шведском Эребру выросло до 11

© AP Photo / Sergei GritsПолицейские на месте стрельбы возле школы в Эребру
Полицейские на месте стрельбы возле школы в Эребру - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Полицейские на месте стрельбы возле школы в Эребру
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, данные о числе пострадавших уточняются, сообщает в среду полиция Швеции.
Ранее правоохранители сообщали, что в результате стрельбы погибли около 10 человек. Подозреваемым является один из погибших, он действовал в одиночку.
«
"На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно", - сказано в сообщении правоохранителей.
Полиция подтвердила, что нападение произошло в кампусе Risbergska - образовательном центре для обучения взрослых.
По словам правоохранителей, на данный момент мотивы преступника неизвестны, однако все указывает на то, что он действовал не по идеологическим мотивам.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
Полицейские на месте стрельбы возле школы в Эребру - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Премьер Швеции назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории страны
Вчера, 23:39
 
В миреШвецияУльф Кристерссон
 
 
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