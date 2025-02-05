https://ria.ru/20250205/shvetsiya-1997515829.html

Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11

Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11 - РИА Новости, 05.02.2025

Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11

Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, данные о числе пострадавших уточняются, сообщает в среду полиция Швеции. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:27:00+03:00

2025-02-05T14:27:00+03:00

2025-02-05T14:32:00+03:00

в мире

швеция

ульф кристерссон

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, данные о числе пострадавших уточняются, сообщает в среду полиция Швеции. Ранее правоохранители сообщали, что в результате стрельбы погибли около 10 человек. Подозреваемым является один из погибших, он действовал в одиночку. "На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно", - сказано в сообщении правоохранителей.Полиция подтвердила, что нападение произошло в кампусе Risbergska - образовательном центре для обучения взрослых. По словам правоохранителей, на данный момент мотивы преступника неизвестны, однако все указывает на то, что он действовал не по идеологическим мотивам. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.

https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997400444.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, ульф кристерссон