https://ria.ru/20250205/shvetsiya-1997515829.html
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11 - РИА Новости, 05.02.2025
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11
Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, данные о числе пострадавших уточняются, сообщает в среду полиция Швеции. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:27:00+03:00
2025-02-05T14:27:00+03:00
2025-02-05T14:32:00+03:00
в мире
швеция
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, данные о числе пострадавших уточняются, сообщает в среду полиция Швеции. Ранее правоохранители сообщали, что в результате стрельбы погибли около 10 человек. Подозреваемым является один из погибших, он действовал в одиночку. "На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно", - сказано в сообщении правоохранителей.Полиция подтвердила, что нападение произошло в кампусе Risbergska - образовательном центре для обучения взрослых. По словам правоохранителей, на данный момент мотивы преступника неизвестны, однако все указывает на то, что он действовал не по идеологическим мотивам. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997400444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
Число погибших при стрельбе в школе в Швеции увеличилось до 11
Число погибших после стрельбы в школе в шведском Эребру выросло до 11